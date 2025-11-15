Mundial 2026: necesitan ganar por 15 goles de diferencia a campeona del mundo para clasificarse a United

Aktürkoglu también tuvo dos ocasiones claras: desaprovechó una cesión atrás de Yildiz con un disparo que se marchó fuera y después se encontró con una intervención fantástica de Mitov, que sacó una gran mano a un lanzamiento de rosca del jugador del Fenerbahce.Fue Çalhanoglu quien finalmente estrenó el marcador. Lo hizo desde el punto de penalti, tras una mano de un jugador búlgaro que estaba en la barrera cuando el medio del Inter lanzó una falta que se convirtió en pena máxima. El capitán de Turquía disparó desde los once metros con potencia y su equipo se marchó al descanso con una ventaja merecida.En la reanudación, Turquía, tal vez mermada por el resultado de España en Georgia, levantó el pie del acelerador. Y, pese a que Güler se activó, sufrió para mantener su ventaja. De hecho, Rusev acarició el empate con un tiro muy lejano que se estrelló en el poste de la portería defendida por Çakir.No tuvo suerte Bulgaria, que después de esa ocasión, cuando faltaba media hora, sufrió la aparición de Güler, que consiguió encontrar huecos en el último tercio del terreno de juego y protagonizó alguna que otra ocasión de gol.