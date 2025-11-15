Cristiano Ronaldo sorprende a Portugal con la decisión que tomó camino al Mundial 2026 ¿Qué dice el reglamento de FIFA?

<br />El capitán portugués, jugador con más partidos y más goles a nivel selecciones en la historia del fútbol, se perderá el encuentro decisivo de este domingo, donde Portugal juega contra Armenia.Ante esto, CR7 ha tomado una decisión, aprobada por su entrenador Roberto Martínez.<b> Dejó la concentración de Portugal.</b>Esto pudo haber sorprendido al plantel que esperaba que Cristiano se quedara para la celebración si al final consiguen el pase a la Copa del Mundo.Cristiano se puede perder los dos primeros partidos del Mundial. En el Código Disciplinario de la FIFA (Capítulo 2, Artículo 14(i)) se afirma que si un jugador es expulsado por “agresión, incluyendo codazos, puñetazos, patadas, mordiscos, escupitajos o golpes a un oponente”, debe cumplir una sanción de tres encuentros. La Federación Portuguesa de Fútbol está preparando una queja ante la FIFA para evitar la suspensión de 3 partidos de<b> Cristiano Ronaldo.</b> Esto garantizará que no se pierda el partido inaugural del Mundial.