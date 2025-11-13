¿Qué necesita Portugal, sin Cristiano Ronaldo, para clasificar al Mundial 2026 y evitar un ridículo monumental?

La Selección de Portugal cayó estrepitosamente este jueves ante Irlanda por 2-0, en un partido gris en el que terminó expulsado Cristiano Ronaldo, quien no podrá jugar el trascendental duelo del domingo ante Armenia, que el equipo de Roberto Martínez necesita ganar para conseguir el pase directo al Mundial 2026. Tras rozar la gloria en Qatar 2022 y caer en cuartos ante Marruecos, Portugal inicia una nueva etapa bajo Roberto Martínez, decidido a demostrar que sigue entre las potencias del fútbol europeo, pero no tuvieron una buena noche ante los irlandeses.

Portugal se juega este fin de semana su boleto directo al Mundial 2026. El equipo de Cristiano Ronaldo está muy cerca de asegurar su clasificación, pero todavía depende de lo que ocurra en su duelo ante Armenia y en el otro partido del grupo F. El panorama es claro para los lusos. Si Portugal vence a Armenia, no habrá necesidad de hacer cálculos: estarán clasificados directamente a la Copa del Mundo, sin tener que esperar ningún resultado, ya que no serían alcanzados por sus rivales. Sin embargo, si el conjunto dirigido por Roberto Martínez empata, deberá mirar de reojo lo que haga Hungría. En ese caso, la condición es que los húngaros no ganen por más de dos goles de diferencia para que el boleto sea portugués. El escenario más complicado llegaría en caso de una derrota. Si Portugal cae ante Armenia, todavía podría clasificarse, pero necesitaría una combinación de resultados: que el otro partido termine empatado o, en su defecto, que Irlanda gane, aunque solo por una diferencia máxima de dos tantos.

De esta forma, Cristiano Ronaldo y compañía llegan a la última fecha con el destino en sus manos. Una victoria sellaría el pase a Estados Unidos, México y Canadá 2026, y confirmaría una nueva participación mundialista para el capitán portugués, que busca ampliar su leyenda con una sexta Copa del Mundo ((2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

¿QUÉ NECESITA CR7 Y PORTUGAL PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL 2026?