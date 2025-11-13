¿Qué necesita Portugal, sin Cristiano Ronaldo, para clasificar al Mundial 2026 y evitar un ridículo monumental?

<b>Portugal </b>se juega este fin de semana su boleto directo al <b>Mundial 2026</b>. El equipo de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/cristiano-ronaldo-recibe-la-peor-burla-tras-ser-expulsado-rompe-un-record-historico-y-el-feo-gesto-contra-el-arbitro-NM28177684#image-1" target="_blank">Cristiano Ronaldo</a> </b>está muy cerca de asegurar su clasificación, pero todavía depende de lo que ocurra en su duelo ante Armenia y en el otro partido del grupo F.El panorama es claro para los lusos. Si <b>Portugal </b>vence a <b>Armenia</b>, no habrá necesidad de hacer cálculos: estarán clasificados directamente a la Copa del Mundo, sin tener que esperar ningún resultado, ya que no serían alcanzados por sus rivales.Sin embargo, si el conjunto dirigido por <b>Roberto Martínez </b>empata, deberá mirar de reojo lo que haga <b>Hungría</b>. En ese caso, la condición es que los húngaros no ganen por más de dos goles de diferencia para que el boleto sea portugués.El escenario más complicado llegaría en caso de una derrota. Si <b>Portugal </b>cae ante <b>Armenia</b>, todavía podría clasificarse, pero necesitaría una combinación de resultados: que el otro partido termine empatado o, en su defecto, que <b>Irlanda </b>gane, aunque solo por una diferencia máxima de dos tantos.