United 2026: Se queda fuera el país africano que más mundiales ha jugado en la historia tras recibir gol en el 90+2'

Todo lo contrario que su rival, que nunca había disputado una cita universal con su actual denominación de República Democrática del Congo, si bien tenía el honor de haber sido el primer equipo del África subsahariana en participar en un Mundial, en el ya lejano 1974 bajo el nombre de Zaire.Toda una proeza que parecen dispuestos a emular los Theo Bongonda, Cedric Bakambu, delantero del Betis, y, sobre todo, el central Chancel Mbemba, jugador del Lille francés, que capitanea a los 'leopardos'.Una República Democrática del Congo que ya avisó de sus intenciones en la primera mitad con un par de remates de Bongonda, atacante del Spartak de Moscú, que pusieron en alerta a Camerún, donde actuó de inicio el jugador del Levante Etta Eyong.Aunque la ocasión más clara para el cuadro congoleño llegó a la hora de juego en un potente remate del delantero Cedric Bakambu, jugador del Betis, que sólo impidió que acabase en gol una gran parada del guardameta camerunés André Onana.Susto al que respondió cinco minutos más tarde el atacante de los 'leones indomables' Bryan Mbeumo, en una acción en la que el jugador del Manchester United demostró más potencia que precisión en una internada en el área rival.