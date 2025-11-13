Portugal fue humillada por culpa de Cristiano Ronaldo: Irlanda sale victoriosa y complica el camino de CR7 a United 2026

Una frustración que conllevó los nervios en la campeona de la Liga de las Naciones de este año, que perdió a su estrella por expulsión en el minuto 61 y vio reducidas sus posibilidades ante un rival crecido y sólido.Con media hora por delante y la desigualdad numérica, el partido tomó un ritmo diferente y los espacios dieron pie a más ocasiones, que ninguno de los dos fue capaz de aprovechar. 27 tiros (5 a puerta) hizo Portugal en total frente a los 14 (3) de Irlanda, que supo ser determinante cuando tocaba.