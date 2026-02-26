Endrick con duro rival: así se jugarán los octavos de final de la Europa League

La conexión entre Sergio Carreira, Borja Iglesias y Swedberg acabó con las opciones del PAOK, derrotado 1-2 en el choque de ida y 1-0 en Balaídos con un tanto del atacante sueco que confirmó la superioridad del equipo dirigido por Claudio Giráldez.El Celta firmó noventa minutos más que serios y pasó por encima del PAOK, que apenas llegó un par de veces a la portería defendida por Andrei Radu. Se llevó el merecido premio de la victoria con una aparición en el minuto 63 de Carreira por el costado izquierdo y una cesión del lateral zurdo a Borja Iglesias, que de espuela alargó la jugada con un pase hacia Swedberg. El delantero celeste no falló, marcó, el Celta ganó, Balaídos sonrío y Panathinaikos o Nottingham Forest será su rival en los octavos de final.