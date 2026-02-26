Nueva alianza entre PIN-UP y el Sevilla FC refuerza su presencia en Latinoamérica

Durante el iGB Affiliate Barcelona 2026, la marca PIN-UP anunció su nueva alianza regional con el Sevilla FC, uno de los clubes más emblemáticos y reconocidos del fútbol europeo. El acuerdo posiciona a la marca como socio regional del club en Latinoamérica.

Fundado hace más de un siglo, el Sevilla FC cuenta con una trayectoria consolidada en el fútbol continental, destacando por sus 7 títulos de la UEFA Europa League. Asociarse con un club de este nivel forma parte de la estrategia de PIN-UP para ampliar su visibilidad, con especial énfasis en Latinoamérica, donde el fútbol forma parte de la identidad cultural.

LALIGA cuenta con una fuerte presencia en el mercado latinoamericano, donde millones de aficionados siguen cada jornada y mantienen una conexión activa con los protagonistas del torneo. En este contexto, el Sevilla FC destaca por su tradición de incorporar talentos provenientes de Latinoamérica y proyectarlos en el escenario internacional. El crecimiento sostenido de su audiencia y su base digital confirma su relevancia en la región.

Lorenzo Aldobrandini, Director de Patrocinios, señaló que el acuerdo con PIN-UP permitirá fortalecer la presencia de Sevilla FC en México y Latinoamérica, acercando la marca del club a los aficionados y generando sinergias para un crecimiento conjunto a largo plazo.

A través de esta asociación, PIN-UP trabajará en el desarrollo de experiencias y contenidos vinculados al seguimiento del club, invitando a los usuarios a mantenerse atentos a futuras novedades y promociones exclusivas.