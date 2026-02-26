Mientras Cholo Simeone es vinculado con el Inter, el club italiano aclara todo: "Está demostrando con hechos..."

Antes incluso de ese tropiezo europeo, el presidente del club italiano, <b>Giuseppe Marotta</b>, fue tajante al referirse a la posibilidad de un regreso del <b>Cholo Simeone </b>a San Siro: "Definámoslo como una fake new, sin duda. No tiene sentido siquiera hablar de ello. Estamos extraordinariamente contentos con Chivu. Está demostrando con hechos que es digno de entrenar al Inter".De esta manera, la dirigencia interista cerró filas en torno a su actual entrenador, <b>Christian Chivu</b>, histórico exdefensor del club y figura emblemática del equipo que lo ganó todo bajo la conducción de <b>José Mourinho</b>.