Internacionales

Mientras Cholo Simeone es vinculado con el Inter, el club italiano aclara todo: "Está demostrando con hechos..."

El presidente del Inter de Milán aclara todo sobre el rumor de la llegada de Cholo Simeone al conjunto italiano.

  • Mientras Cholo Simeone es vinculado con el Inter, el club italiano aclara todo: Está demostrando con hechos...

    El entrenador del Atlético de Madrid tiene contrato hasta 2027 con el conjunto de la Liga Española.
2026-02-26

Mientras Atlético de Madrid celebra una nueva clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League —la undécima en la era Simeone—, en Italia se apagaron de raíz los rumores que vinculaban al técnico argentino con el banquillo del Inter de Milán para la próxima temporada.

El rumor comenzó a circular horas antes de la goleada del Atlético frente al Club Brujas, cuando desde El Chiringuito de Jugones aseguraron: "Simeone tiene un precontrato, un acuerdo, con Inter de Milán para la próxima temporada".

Cristiano Ronaldo sigue los pasos de Messi: la noticia que une a CR7 a un selecto club de futbolistas y exjugadores

Antes incluso de ese tropiezo europeo, el presidente del club italiano, Giuseppe Marotta, fue tajante al referirse a la posibilidad de un regreso del Cholo Simeone a San Siro: "Definámoslo como una fake new, sin duda. No tiene sentido siquiera hablar de ello. Estamos extraordinariamente contentos con Chivu. Está demostrando con hechos que es digno de entrenar al Inter".

De esta manera, la dirigencia interista cerró filas en torno a su actual entrenador, Christian Chivu, histórico exdefensor del club y figura emblemática del equipo que lo ganó todo bajo la conducción de José Mourinho.

Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán, desmintió los rumores de una posible llegada de Cholo Simeone al conjunto italiano.

Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán, desmintió los rumores de una posible llegada de Cholo Simeone al conjunto italiano.

Chivu asumió el cargo tras la salida de Simone Inzaghi, luego de un cierre de temporada convulsionado marcado por la derrota frente al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League. Pese a ello, el Inter lidera actualmente la Serie A con una ventaja de diez puntos sobre el AC Milan.

Champions League: a qué hora y dónde ver EN VIVO el sorteo de octavos; se define la suerte de Real Madrid y Barcelona

Cabe mencionar que el argentino tiene contrato vigente y deberá reunirse en verano con la nueva directiva del Atlético, ahora bajo la órbita del fondo estadounidense Apollo Global Management, para analizar su continuidad y rol en el proyecto deportivo.

Además, tanto Simeone como Chivu finalizan sus vínculos contractuales en 2027, un detalle que deja abierta la puerta a futuros escenarios, aunque por ahora en Milán consideran cerrado cualquier movimiento en su banquillo técnico.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Contrato
|
Técnico
|
Cholo Simeone
|
Inter de Milán
|
Atlético de Madrid
|