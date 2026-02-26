Mientras Cholo Simeone es vinculado con el Inter, el club italiano aclara todo: "Está demostrando con hechos..."

Mientras Atlético de Madrid celebra una nueva clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League —la undécima en la era Simeone—, en Italia se apagaron de raíz los rumores que vinculaban al técnico argentino con el banquillo del Inter de Milán para la próxima temporada. El rumor comenzó a circular horas antes de la goleada del Atlético frente al Club Brujas, cuando desde El Chiringuito de Jugones aseguraron: "Simeone tiene un precontrato, un acuerdo, con Inter de Milán para la próxima temporada".

Antes incluso de ese tropiezo europeo, el presidente del club italiano, Giuseppe Marotta, fue tajante al referirse a la posibilidad de un regreso del Cholo Simeone a San Siro: "Definámoslo como una fake new, sin duda. No tiene sentido siquiera hablar de ello. Estamos extraordinariamente contentos con Chivu. Está demostrando con hechos que es digno de entrenar al Inter". De esta manera, la dirigencia interista cerró filas en torno a su actual entrenador, Christian Chivu, histórico exdefensor del club y figura emblemática del equipo que lo ganó todo bajo la conducción de José Mourinho.

Chivu asumió el cargo tras la salida de Simone Inzaghi, luego de un cierre de temporada convulsionado marcado por la derrota frente al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League. Pese a ello, el Inter lidera actualmente la Serie A con una ventaja de diez puntos sobre el AC Milan.