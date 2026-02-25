Barcelona y Real Madrid ante sus bestias negras: los posibles rivales de ambos clubes por los 8vos de final de la Champions

El París Saint-Germain, clasificado este miércoles, y el Newcastle son los dos posibles rivales del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Real Madrid, ganador ante el Benfica, se medirá al Sporting de Portugal o el Manchester City y el Atlético de Madrid, al Liverpool o el Tottenham.Son las posibilidades ya preestablecidas para los tres equipos españoles que siguen adelante en la máxima competición europea en el sorteo que se celebrará este viernes en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon, que ya determinará todo el cuadro hasta la final del sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.