PSG sufre ante Mónaco para clasificar: estos son los posibles rivales del campeón en octavos de final de Champions League

Solo entonces consiguieron los parisinos dar la vuelta a un marcador que Akliouche había puesto cuesta arriba al borde del descanso y que allanaron <b>Marquinhos </b>y <b>Kvaratskhelia </b>en la segunda mitad.La trayectoria de menos a más que augura una y otra vez Luis Enrique apoyándose en el ejemplo del pasado curso tarda en hacerse realidad, pero el equipo tiene tantos recursos que habrá que verle exigido por un rival de talla para conocer si el bache que atraviesa es circunstancial como repite el técnico o más estructural.Ante el Mónaco, un equipo bien armado, bien conformado pero sin alma, no hizo falta más que un aprobado por los pelos para confirmar el resultado de la ida y caminar hacia los octavos donde ya no podrá esperar más la mejoría.Si el buen juego todavía no aparece en un equipo mermado por las lesiones, que añora al Balón de Oro Ousmane Dembélé y al español Fabián Ruiz, pilar del centro del campo, el espíritu de lucha no ha abandonado a los del Parque de los Príncipes.Ahí es implacable el técnico que insufla una fe ciega que empapa desde la grada al tuétano de los futbolistas. Nadie baja los brazos ante el zumbido permanente que llega de los fondos y esa fe le mantuvo a flote ante un equipo del Principado que les mostró las costuras, pero que no supo rematar al campeón.En la ida se colocaron 2-0 antes de sucumbir 2-3 con uno menos durante casi toda la segunda mitad y una semana más tarde volvieron a sembrar de dudas a la capital con un inicio abrumador, sustentado en un centro del campo poblado y una defensa muy adelantada que las huestes de Luis Enrique no supieron desenmarañar.