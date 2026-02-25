Arbeloa señala al verdadero líder que debe tener Real Madrid tras el pase a octavos de final y se rinde ante el MVP: "Está a un nivel espectacular"

La noche empezó con el corazón en un puño por el tremendo golpe sufrido por Asencio. <b>"Se nos ha encogido el estómago"</b>, confesó Arbeloa, aunque quiso tranquilizar al madridismo asegurando que, tras las primeras pruebas en el hospital, <b>parece que todo quedará en un susto.</b> En lo deportivo, el técnico admitió que la primera parte fue un calvario: "Ellos nos han apretado, nos costaba salir y no aprovechábamos el espacio a la espalda".Sin embargo, la reacción tras el paso por vestuarios fue la clave del éxito blanco. <b>Arbeloa destacó que el equipo supo leer </b>las carencias tácticas y ajustar las piezas para empezar a dominar el choque. "A partir del descanso nos ha ido mejor y hemos ido a más", señaló con orgullo, recordando que en la mejor competición de Europa nadie regala nada y que saber sufrir es parte del ADN de este club.Buena reacciónLa realidad es otra cuando se habla de <b>Aurélien Tchouaméni, nombrado MVP. </b>El francés está en un momento dulce y Arbeloa no dudó en colgarle la medalla del gol: <b>"Está a un nivel espectacular".</b> Según el técnico, han trabajado mucho estos días la llegada al área del centrocampista. "Si era capaz de acompañar, iba a hacer goles; es el primero de muchos", vaticinó sobre un jugador cuya "labor oscura" por fin empieza a brillar con luz propia.Pero ojo, porque con la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-recibe-la-peor-noticia-de-mbappe-la-trastocada-convocatoria-para-enfrentar-a-benfica-en-champions-league-GK29455614" target="_blank">ausencia de Mbappé</a></b> sobre el tablero, todos los focos apuntan a un mismo nombre. Para Arbeloa, no hay dudas sobre quién debe llevar la manija del ataque: <b>"Vinícius debe ser nuestro líder y nuestra referencia". </b>El brasileño, que volvió a ser un puñal por la banda, demostró que tiene la madurez necesaria para echarse el equipo a la espalda en las noches donde el balón quema.Finalmente, el técnico cerró su intervención con un toque de sobriedad al ser preguntado por el reencuentro con su antiguo mentor,<b> José Mourinho. "No le he podido ver"</b>, zanjó Arbeloa, prefiriendo centrarse en el análisis de un partido que, pese al sufrimiento inicial, confirma que el Real Madrid sigue siendo el rival a batir. El equipo ya mira a los octavos con la confianza reforzada y las ideas mucho más claras.