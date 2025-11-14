Mundial 2026: su mejor jugador tiene 40 años y se clasificaron invictos con una fecha sin jugarse

Con 19 puntos y seis victorias en siete partidos, con el solo empate ante República Checa por 0-0, la selección de Dalic ha firmado una gran fase de grupos, emparejada con Gibraltar y Montenegro además de la selección checa y la feroesa. Precisamente contra el otro equipo balcánico del grupo L jugará Croacia su último partido de esta fase, fuera de casa.Ante Islas Feroe empezaron perdiendo, con el tanto de Geza David Turi (m.16) tras un tiro desde la frontal que rebotó en Voskovic y engañó a Livakovic, pero poco después llegó el empate del defensor del Manchester City Josko Gvardiol (m.23), quien anotó con un tiro cruzado desde la izquierda en el interior del área.