Toda España impactada: Real Madrid confunde a jugador de Portugal con el hermano de Diogo Jota y en redes explotan

El club homenajeó a los fallecidos durante este año, pero emitió una imagen del jugador del Elche, en lugar de la del hermano del futbolista del Liverpool.

     Johan Raudales
2025-11-23

El Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, pidieron disculpas por un error cometido en un vídeo proyectado en la Asamblea General Ordinaria del club, cuando entre las personalidades fallecidas confundieron al jugador del Elche, André Silva, con el hermano de Diogo Jota.

"El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", publicó el club en su cuenta oficial en 'X'.

Durante la Asamblea General, el propio Florentino Pérez quiso expresar las disculpas antes de responder a las preguntas de los socios tras el informe del presidente como primer punto del orden del día. El presidente lamentó un "error humano" en la confusión de los dos futbolistas.

HOMENAJE A JOTA

Diogo Jota (28 años) falleció junto a su hermano André (25) en un siniestro que se produjo, concretamente, en el kilómetro 65 de la A-52, sentido Benavente, a la altura de la comarca zamorana de Sanabria.

Hace unas semanadas durante el Liverpool-Real Madrid de Champions, el Real Madrid ya tuvo un bonito recuerdo a la figura de Diogo Jota. En aquella ocasión fueron Xabi Alonso, Trent, Huijsen y Emilio Butragueño los que depositaron flores junto al altar improvisado que recuerda al futbolista en los aledaños de Anfield.

EXPLOTAN EN REDES

"La regaron" "metieron la pata" "ridiculo mundial", así fueron las reacciones en redes sociales tras el tremendo error del Real Madrid en el vídeo donde confudieron a un jugador activo con el hermano de Diogo Jota

Redacción web
Agencia EFE

