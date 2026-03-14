Real Madrid hace que Barcelona esté presionado: Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga tras el golazo de Arda Guler

Más adelante, en el minuto 45, <b>Federico Valverde</b>, desde la frontal del área, hizo un recorte y disparó al ángulo, arrancando los aplausos del Bernabéu, tal como lo hizo el pasado miércoles ante el Manchester City con su triplete.Aumentó la cuenta<b> Dean Huijsen</b> (66'), quien, de cabeza, tras un buen centro de Daniel Yáñez, venció la portería rival para completar la goleada. Elche anotó gracias a un autogol de Diego Aguado.Cerró el marcador Arda Guler que sacó un disparo desde mediocampo al minuto 89'. El turco vio adelantado al guardameta Matías Dituro y no dudó en disparar para levantar otra vez al Bernbéu. El gol de la fecha, sin duda.