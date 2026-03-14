Real Madrid hace que Barcelona esté presionado: Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga tras el golazo de Arda Guler

El Real Madrid venció 4-1 al Elche en la jornada 28 de la Liga Española. Los merengues se presentaron con varios cambios, pero lograron tres puntos vitales para sus aspiraciones de título, presionando al FC Barcelona. El primer gol del partido lo marcó Antonio Rüdiger al minuto 39'. El defensor alemán aprovechó un rebote y, de volea, celebró su primer gol de la temporada en la competición española.

Más adelante, en el minuto 45, Federico Valverde, desde la frontal del área, hizo un recorte y disparó al ángulo, arrancando los aplausos del Bernabéu, tal como lo hizo el pasado miércoles ante el Manchester City con su triplete. Aumentó la cuenta Dean Huijsen (66'), quien, de cabeza, tras un buen centro de Daniel Yáñez, venció la portería rival para completar la goleada. Elche anotó gracias a un autogol de Diego Aguado. Cerró el marcador Arda Guler que sacó un disparo desde mediocampo al minuto 89'. El turco vio adelantado al guardameta Matías Dituro y no dudó en disparar para levantar otra vez al Bernbéu. El gol de la fecha, sin duda.

Con esta victoria, el Real Madrid llega a 66 puntos, uno menos que el Barcelona (67), que aún debe jugar su partido de la jornada 28 ante el Sevilla en el Camp Nou. En la próxima fecha, el Real Madrid recibe al Atlético en el derbi, un partido que podría definir el camino hacia el nuevo campeón de la Liga Española. El Cholo Simeone buscará evitar un nuevo alirón merengue.



Por su parte, el Barcelona también juega en casa ante el Rayo Vallecano y buscará seguir con paso firme de cara al bicampeonato.