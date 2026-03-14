Tabla de posiciones de la Premier League: Arsenal celebra que City tropezó ante impensado rival que salió del descenso

El West Ham mostró el camino al Real Madrid con un ejercicio de resistencia y control ante el Manchester City que no pasó del empate en el estadio de Londres y dijo prácticamente adiós a sus esperanzas de lograr el título de la Premier. Ganó el Arsenal, empató el City, afectado por el revés encajado el miércoles en el Bernabeu, y queda a nueve puntos del primer puesto, aunque tiene un partido menos. Demasiado terreno por recuperar en ocho jornadas. El cuadro del español Pep Guardiola, que tuvo que ver el encuentro en un palco, fuera del banquillo para cumplir uno de sus dos de suspensión, dominó absolutamente pero fue incapaz de superar al meta Mads Hermansen que estuvo magistral.

Es mucho lo que tiene en juego el City. También el West Ham de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez que con el punto logrado sale del descenso provisionalmente y que vio como el Real Madrid sacaba rendimiento a su duelo contra el City. Una posesión del 71 por ciento contra 29. Veinte remates a gol contra uno. Insuficiente para hacer doblar la rodilla al cuadro local. Gaurdiola solo reservó a Jeremy Doku y Ruben Dias. No contó con Cherki que igual que el belga tuvo que salir a falta de media hora para acentuar el dominio, en busca de soluciones.

A pesar de la posesión no inquietó en exceso la portería local el City que tomó ventaja a la media hora, en un golazo de Bernardo Silva, una vaselina desde un lateral, dentro del área, tras un pase de Omar Marmoush, el más peligroso de los visitantes. Pero no pudo resguardar en exceso la ventaja el equipo de Guardiola porque a los cuatro minutos, en un saque de esquina, logró empatar el equipo hammer. Un córner botado por Jarrod Bowen, una mala salida de Gianluigi Donnarumma y un cabezazo certero del griego Konstantinos Mavropanos que sobrepasó la línea de gol. El resto fueron ocasiones y amenaza del City. como la que le dio Antoine Semenyo a Erling Haaland que lanzó fuera. Después llegó el momento de Rayan cherki y Jeremy Doku pero se echaba en falta a Erling Haaland que apareció poco a poco pero no pudo anotar. Tuvo una que detuvo el meta, ya en plena inspiración. Y a la que siguió un cabezazo fuera de Abdukodir khusanov. Las más claras llegaron al final. Matheus Nunes puso a prueba otra vez a Mads Hermansen que también salió al paso a otra de Rayan Cherki.



Rondó el gol, en una pintiparada, la del neerlandés Tijani reijnders, que también salio. Una falta lateral que dio en el larguero. Se agotó la pólvora del City y sus opciones de campeón. Se aferra a Europa. Espera el Real Madrid. Semana negra de Guardiola. - Ficha técnica 1 - West Ham: Mads Hermansen; Konstantinos Mavropanos, Axel Disasi, Jean-Clair Todibo; Aaron Wan-Bissaka, Tomáš Souček, Mateus Fernandes, Malick Diouf; Jarrod Bowen (Mamadou Kante, m.94), Pablo (Soungoutou Magassa, m.64) y Valentín Castellanos (Adama Traore, m.75). 1 - Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri (Jeremy Doku, m.60); Rodri; Antoine Semenyo (Phil Foden, m.75), Bernardo Silva (Tijani Reijnders, m.75), Nico O'Reilly; Omar Marmoush (Rayan Cherki, m.60) y Erling Haaland. Goles: 0-1, m.32: Bernardo Silva; 1-1, m.35: Konstantinos Mavropanos Árbitro: Michael Oliver. Mostró tarjeta amarilla a Omar Marmoush y Bernardo Silva, del Manchester City y a Soungoutoy Magassa y a Fernandes, del West Ham. Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima jornada de la Premier League disputado en el Estadio de Londres.