Tabla de posiciones de la Premier League: Arsenal celebra que City tropezó ante impensado rival que salió del descenso

<br />Rondó el gol, en una pintiparada, la del neerlandés Tijani reijnders, que también salio. Una falta lateral que dio en el larguero. Se agotó la pólvora del City y sus opciones de campeón. Se aferra a Europa. Espera el Real Madrid. Semana negra de Guardiola.<b>- Ficha técnica</b><b>1 - West Ham:</b> Mads Hermansen; Konstantinos Mavropanos, Axel Disasi, Jean-Clair Todibo; Aaron Wan-Bissaka, Tomáš Souček, Mateus Fernandes, Malick Diouf; Jarrod Bowen (Mamadou Kante, m.94), Pablo (Soungoutou Magassa, m.64) y Valentín Castellanos (Adama Traore, m.75).<b>1 - Manchester City:</b> Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri (Jeremy Doku, m.60); Rodri; Antoine Semenyo (Phil Foden, m.75), Bernardo Silva (Tijani Reijnders, m.75), Nico O'Reilly; Omar Marmoush (Rayan Cherki, m.60) y Erling Haaland.<b>Goles: </b>0-1, m.32: Bernardo Silva; 1-1, m.35: Konstantinos Mavropanos<b>Árbitro: </b>Michael Oliver. Mostró tarjeta amarilla a Omar Marmoush y Bernardo Silva, del Manchester City y a Soungoutoy Magassa y a Fernandes, del West Ham.<b>Incidencias: </b>encuentro correspondiente a la trigésima jornada de la Premier League disputado en el Estadio de Londres.