Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo: "Nadie ha jugado al fútbol como Maradona, nadie ha alcanzado tal excelencia jugando..."

Y ha continuado lanzando la siguiente reflexión: "¿Tiene más mérito un médico que era capaz de operar y de salvar vidas en los años 30 que no tenía casi medios que uno de ahora que tiene todos los medios? Pues a lo mejor era mejor médico el otro. Quiero decir, tenía más mérito", ha opinado.Con ese ejemplo quiso explicar que el contexto histórico también influye al valorar la grandeza de cada figura.Finalmente, dejó clara su postura sobre el talento puro en el fútbol. Para Maldini, nadie ha alcanzado el nivel de excelencia que mostró Diego Armando Maradona sobre el terreno de juego. Aunque reconoce que Lionel Messi ha mantenido un rendimiento extraordinario durante mucho más tiempo y muy cerca de ese nivel.