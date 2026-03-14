Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo: "Nadie ha jugado al fútbol como Maradona, nadie ha alcanzado tal excelencia jugando..."

El periodista deportivo Julio Maldonado, más conocido como “Maldini”, volvió a interactuar con sus seguidores en su canal de YouTube Mundo Maldini, donde respondió a distintas preguntas relacionadas con el fútbol. Una de ellas planteaba que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo deberían considerarse superiores a leyendas como Diego Armando Maradona o Pelé, argumentando que dominaron en una etapa del fútbol mucho más competitiva.

Maldini no se mostró del todo convencido con esa idea. Reconoció que entiende el razonamiento y que incluso podría tener parte de lógica, ya que con el paso del tiempo el fútbol evoluciona, al igual que ocurre en otros ámbitos de la vida. "Esta es la discusión de siempre. Yo entiendo lo que quiere decir y podría llegar a estar de acuerdo. El mejor suele ser el último, porque al final el fútbol evoluciona, como todo en la vida. Los médicos de dentro de 20 años serán mejor que los de ahora, cien por cien", ha arrancado comentando. Para ilustrarlo, utilizó una comparación con la medicina: explicó que los médicos del futuro seguramente serán mejores gracias a los avances y recursos disponibles.

Y ha continuado lanzando la siguiente reflexión: "¿Tiene más mérito un médico que era capaz de operar y de salvar vidas en los años 30 que no tenía casi medios que uno de ahora que tiene todos los medios? Pues a lo mejor era mejor médico el otro. Quiero decir, tenía más mérito", ha opinado. Con ese ejemplo quiso explicar que el contexto histórico también influye al valorar la grandeza de cada figura. Finalmente, dejó clara su postura sobre el talento puro en el fútbol. Para Maldini, nadie ha alcanzado el nivel de excelencia que mostró Diego Armando Maradona sobre el terreno de juego. Aunque reconoce que Lionel Messi ha mantenido un rendimiento extraordinario durante mucho más tiempo y muy cerca de ese nivel.