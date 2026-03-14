Baja de última hora en la convocatoria del Real Madrid previo al partido ante Elche por LaLiga

Real Madrid recibe este sábado al Elche por la jornada 28 de la Liga Española y el técnico Álvaro Arbeloa ha sufrido una baja importante de última hora en la convocatoria.

Raúl Asencio se pederá el encuentro por molestias musculares, por lo que el conjunto merengue sufre hasta diez bajas, nueve por lesión y la de Franco Mastantuono por sanción.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

Tanto Asencio como Ferland Mendy, que tuvo que salir en el descanso contra Manchester City, se caen de la lista oficial por molestias físicas. También el canterano Jorge Cestero, mientras que es novedad el extremo del Castilla, Dani Yáñez.

Arbeloa no recupera todavía a ninguno de los lesionados y añade a dos defensas a la enfermería. No tiene intenciones de arriesgar con Asencio esta noche en el Bernabéu pensando en la vuelta ante los 'Cityzens'.

De esta manera, el Real Madrid seguirá sufriendo ante el Elche las bajas de Kylian Mbappé, que apura para regresar el próximo martes en el Etihad tras perderse cinco partidos consecutivos, y Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.