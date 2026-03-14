Baja de última hora en la convocatoria del Real Madrid previo al partido ante Elche por LaLiga

<b>Real Madrid</b> recibe este sábado al <b>Elche </b>por la jornada 28 de la Liga Española y el técnico<b> Álvaro Arbeloa</b> ha sufrido una baja importante de última hora en la convocatoria.<b>Raúl Asencio </b>se pederá el encuentro por molestias musculares, por lo que el conjunto merengue sufre hasta diez bajas, nueve por lesión y la de <b>Franco Mastantuono</b> por sanción.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana">Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española</a></b>Tanto <b>Asencio </b>como <b>Ferland Mendy</b>, que tuvo que salir en el descanso contra <b>Manchester City</b>, se caen de la lista oficial por molestias físicas. También el canterano <b>Jorge Cestero</b>, mientras que es novedad el extremo del Castilla, <b>Dani Yáñez</b>.<b>Arbeloa </b>no recupera todavía a ninguno de los lesionados y añade a dos defensas a la enfermería. No tiene intenciones de arriesgar con <b>Asencio </b>esta noche en el Bernabéu pensando en la vuelta ante los 'Cityzens'.De esta manera, el <b>Real Madrid </b>seguirá sufriendo ante el <b>Elche </b>las bajas de <b>Kylian Mbappé</b>, que apura para regresar el próximo martes en el Etihad tras perderse cinco partidos consecutivos, y <b>Álvaro Carreras</b>, <b>David Alaba</b>, <b>Éder Militao</b>, <b>Dani Ceballos</b>, <b>Jude Bellingham</b> y <b>Rodrygo</b>.