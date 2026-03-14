Internacionales

Baja de última hora en la convocatoria del Real Madrid previo al partido ante Elche por LaLiga

Sigue la pesadilla en el equipo blanco con las lesiones y otro futbolista se suma a la enfermería.

  • Baja de última hora en la convocatoria del Real Madrid previo al partido ante Elche por LaLiga
2026-03-14

Real Madrid recibe este sábado al Elche por la jornada 28 de la Liga Española y el técnico Álvaro Arbeloa ha sufrido una baja importante de última hora en la convocatoria.

Raúl Asencio se pederá el encuentro por molestias musculares, por lo que el conjunto merengue sufre hasta diez bajas, nueve por lesión y la de Franco Mastantuono por sanción.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

Tanto Asencio como Ferland Mendy, que tuvo que salir en el descanso contra Manchester City, se caen de la lista oficial por molestias físicas. También el canterano Jorge Cestero, mientras que es novedad el extremo del Castilla, Dani Yáñez.

Arbeloa no recupera todavía a ninguno de los lesionados y añade a dos defensas a la enfermería. No tiene intenciones de arriesgar con Asencio esta noche en el Bernabéu pensando en la vuelta ante los 'Cityzens'.

De esta manera, el Real Madrid seguirá sufriendo ante el Elche las bajas de Kylian Mbappé, que apura para regresar el próximo martes en el Etihad tras perderse cinco partidos consecutivos, y Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

Traiciona al Real Madrid al elegir al mejor jugador de la historia entre Cristiano Ronaldo y Messi: "Me representa más..."

Un total de nueve ausencias por problemas físicos en una plaga de lesiones que no tiene fin, a la que se añade la de Mastantuono, que debe cumplir su segundo partido de sanción tras ser expulsado por una desconsideración con el colegiado en el encuentro ante el Getafe.

Las bajas las suple Arbeloa con la presencia de jugadores de cantera. Entran la lista el defensa Diego Aguado, los centrocampistas Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios, más el extremo Yáñez como novedad.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID ANTE ELCHE
  • Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre
  • Defensas: Carvajal, Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García y Diego Aguado
  • Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios
  • Delanteros: Vinícius, Brahim, Dani Yáñez y Gonzalo
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Convocatoria
|
Raúl Asencio
|
Arbeloa
|
Real Madrid
|
Elche
|