Hansi Flick finalmente lo recupera luego de cinco meses: "Es una gran noticia tenerlo de vuelta"

Buenas noticias en el FC Barcelona. Después de cinco meses ausente, Gavi ha recibido el alta médica y estará disponible para el partido que los azulgranas afrontarán este domingo ante el Sevilla en el Camp Nou, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. El mediocampista se sometió a una ciguría el pasado 23 de septiembre para saturar el menisco de la rodilla derecha y, hasta ese momento, solo había disputado 20 minutos en la primera fecha contra el Mallorca y 45 en la segunda frente al Levante.

Ahora, 172 días después de operarse, el cuadro catalán confirmó que Gavi recibió el alta médica y tiene posibilidades de volver a una convocatoria. "Me ha gustado mucho lo que he visto de Gavi en el entrenamiento, pero obviamente hay que gestionar su regreso", dijo el técnico Hansi Flick sobre el interior andaluz. "Hay que ir paso a paso, es una jugador joven al que le quedan muchos años de fútbol por delante", instió el DT alemán. "Ya veremos cómo evoluciona todo. Él confía al 100% en su cuerpo y en cómo puede jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad. Siempre quiere darlo todo por este club y es una gran noticia tenerlo de vuelta", cerró Flick.