Hansi Flick finalmente lo recupera luego de cinco meses: "Es una gran noticia tenerlo de vuelta"

Ahora, 172 días después de operarse, el cuadro catalán confirmó que <b>Gavi </b>recibió el alta médica y tiene posibilidades de volver a una convocatoria. "Me ha gustado mucho lo que he visto de Gavi en el entrenamiento, pero obviamente hay que gestionar su regreso", dijo el técnico <b>Hansi Flick </b>sobre el interior andaluz. "Hay que ir paso a paso, es una jugador joven al que le quedan muchos años de fútbol por delante", instió el DT alemán."Ya veremos cómo evoluciona todo. Él confía al 100% en su cuerpo y en cómo puede jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad. Siempre quiere darlo todo por este club y es una gran noticia tenerlo de vuelta", cerró <b>Flick</b>.