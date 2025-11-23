Florentino Pérez acusa a Tebas de adulterar LaLiga y raja contra el Barcelona tras ganar la Copa del Rey: "Cómo es posible..."

El Barcelona, por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, y los arbitrajes en la liga española también fueron objeto de muy duras críticas por parte de Florentino Pérez, que dijo que "no es normal el nivel de arbitraje español" y que "es una vergüenza que FIFA no seleccionara para el reciente Mundial de Clubes a ningún árbitro de campo español"."El Real Madrid es el único que se ha personado en el caso Negreira. Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Fran Soto ha pedido que se pase página. Y pide que olvidemos el 'caso Negreira'. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que siguen ahí la mayoría de los árbitros del 'caso Negreira'.