Xabi Alonso castiga a una de sus estrellas: así sale el Real Madrid para enfrentar al Elche por la Liga de España

El parón de noviembre llegó en el momento de mayor inestabilidad en el Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso. La mala imagen, peor que una derrota que pudo ser más abultada, en Anfield ante el Liverpool, se encadenó a un segundo partido irregular en Vallecas. El empate en casa del Rayo redujo a tres puntos la distancia con el Barcelona, pero el equipo azulgrana triunfó ayer ante Bilbao y pasó a la cima.

El Real Madrid, en pleno maratón de partidos lejos del Santiago Bernabéu , regresa a la competición obligado a desterrar las dudas tras enlazar dos malos resultados -derrota europea ante el Liverpool y empate liguero en Vallecas-, con la visita a un Elche que no conoce la derrota en el Martínez Valero.

La renta lograda en el clásico mermó, así como las sensaciones. De un equipo trabajado con variedad táctica de Xabi Alonso, el Real Madrid involucionó perdiendo señas de identidad que parecían ya instauradas. Dos partidos sin dianas de Kylian Mbappé provocaron 180 minutos sin gol. En esta ocasión, las citas de las selecciones llegaron en buena fecha. 14 días después, el líder regresa con la mente despejada pero obligado a reaccionar.

Y lo hace con problemas en el centro de la defensa. Sin Éder Militao, lesionado con Brasil. Sin David Alaba, que regresó de Austria con una sobrecarga muscular. Aún sin Antonio Rüdiger, de baja desde septiembre. Con Dean Huijsen recién recuperado del problema muscular que le impidió jugar con España y solamente un central sano, Raúl Asencio.

Militao y Alaba se suman a Carvajal en las bajas defensivas madridistas, con la firme opción de entrar como novedad en el lateral derecho para Trent Alexander-Arnold y que Fede Valverde, con pilas recargadas y recuperado del pequeño problema muscular que le impidió ir con Uruguay, regrese al centro del campo. Como mediocentro, al ser reservado Tchouaméni para la 'Champions', o interior derecho, con Dani Ceballos y Edurdo Camavinga pugnando por una plaza.

El gol no es solamente cuestión de Mbappé. Es el mensaje que lanzó al resto de su plantilla Xabi Alonso en la víspera, pidiendo más pegada a Vinícius, a Bellingham, a los centrocampistas y a los jugadores importantes en acciones a balón parado. La visita al Elche es el primer capítulo de un fin de año frenético para el Real Madrid con nueve partidos en 28 días, cuatro aún consecutivos por jugar lejos del Bernabéu entre LaLiga y la Liga de Campeones.

El Elche, por su parte, pondrá a prueba su imbatibilidad como local esta temporada ante el líder de LaLiga. Al igual que el Real Madrid, afronta el encuentro con la necesidad de recuperar sensaciones. Tras ser una de las revelaciones de las primeras jornadas, ha frenado su dinámica y solo ha sumado 2 puntos de los últimos 15, ambos en casa.