Xabi Alonso castiga a una de sus estrellas: así sale el Real Madrid para enfrentar al Elche por la Liga de España

El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha dispuesto de dos semanas para preparar el duelo ante el líder, por lo que su equipo llega a punto y con la única baja confirmada del centrocampista Josan Ferrández, con molestias musculares.Sarabia ha señalado que el Elche, tal y como ya hizo ante el Barcelona a pesar de la derrota, será fiel a su estilo, basado en la posesión y el ataque, aunque ha admitido que extremará precauciones en defensa ante la calidad ofensiva del Real Madrid.Pedro Bigas, uno de los pilares del bloque defensivo, es duda hasta última hora. La principal incógnita del once ilicitano estará en la portería, donde Iñaki Peña y el argentino Matías Dituro optan a la titularidad. Sarabia valora la experiencia de Iñaki Peña en este tipo de partidos grandes, si bien Dituro llega en forma y ya fue decisivo en la última jornada frente a la Real Sociedad.El portugués Martim Neto y Rodri Mendoza, recién incorporado tras su participación con la selección sub-21, se disputan un puesto en la banda derecha de la medular. En ataque, salvo sorpresa, repetirá la pareja formada por Rafa Mir y André da Silva, máximos goleadores del equipo.