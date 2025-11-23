Messi alcanzó los 896 tantos en su carrera y esta es la diferencia que le saca Cristiano Ronaldo: tabla de máximos goleadores

Con una actuación brillante de Lionel Messi, el Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati y se clasificó a la final de la Conferencia Este de la MLS 2025. El astro rosarino metió un gol y brindó tres asistencias. El tanto del astro argentino llegó luego de abrir la pelota a la derecha, y su compatriota Mateo Silvetti mandó un centro preciso para la llegada del rosarino, quien sacó un potente cabezazo para abrir el marcador en la semifinal de la conferencia de la MLS.

Con este gol, el astro argentino continúa demostrando su capacidad para definir con precisión y llegó al gol 896 en su carrera. Y eso no es todo: el campeón del mundo alcanzó los 1,300 G/A en su trayectoria. Y es que, además del gol, aportó con tres asistencias con la camiseta del Inter Miami en un partido clave de los Playoffs de la MLS para el equipo de Florida, club que clasificó a la final con esta victoria. Messi recorta distancia en la tabla de máximos goleadores de la historia, que es liderada por Cristiano Ronaldo con 954 goles, quien marcó más temprano un golazo de chilena en la Liga de Arabia Saudita.

CR7 protagonizó una espectacular chilena en la goleada del Al Nassr ante el Al Khaleej (4-1), en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí. Fue en la única opción del portugués de aprovechar el centro desde la derecha de Nawaf Boushal y abrillantó la paliza de su equipo, que domina intratable, con pleno de triunfos, el conjunto que lidera el astro portugués.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES