Messi alcanzó los 896 tantos en su carrera y esta es la diferencia que le saca Cristiano Ronaldo: tabla de máximos goleadores

Con una actuación brillante de <b>Lionel Messi</b>, el <b>Inter Miami </b>goleó 4-0 a <b>Cincinnati </b>y se clasificó a la final de la <b>Conferencia Este </b>de la <b>MLS </b>2025. El astro rosarino metió un gol y brindó tres asistencias.El tanto del astro argentino llegó luego de abrir la pelota a la derecha, y su compatriota <b>Mateo Silvetti </b>mandó un centro preciso para la llegada del rosarino, quien sacó un potente cabezazo para abrir el marcador en la semifinal de la conferencia de la MLS.