Thomas Müller echó a Son de la MLS: Vancouver Whitecaps derrotó en penales a LAFC y clasifica a la final del Oeste

Los Vancouver Whitecaps se clasificaron este sábado para la final del Oeste de la MLS tras eliminar en los penaltis al LAFC de Son Heung-min, que había logrado empatar con un doblete del surcoreano después de llegar al descanso con un 2-0 en contra.

Será la primera final del Oeste para Vancouver, que este año fue también finalista de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los canadienses esperan rival entre el San Diego y el Minnesota United, que el lunes jugarán la otra semifinal del Oeste.