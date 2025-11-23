Thomas Müller echó a Son de la MLS: Vancouver Whitecaps derrotó en penales a LAFC y clasifica a la final del Oeste

En la eliminatoria de este sábado, <b>Vancouver </b>abrió el marcador en el minuto 39 con un gol del estadounidense <b>Emmanuel Sabbi </b>y amplió su ventaja de la mano del uruguayo <b>Mahias Laborda </b>justo antes del descanso.<b>Son Heung-min</b>, que rescató al <b>LAFC </b>con su llegada a <b>Los Ángeles </b>al finalizar la temporada 2024-2025 con el <b>Tottenham</b>, se vistió de héroe para igualar la eliminatoria.Tras poner el 2-1 en el minuto 60, el surcoreano forzó la prórroga con un excelente disparo de falta que penetró la portería por la escuadra pasados ya cinco minutos del tiempo reglamentario.La falta tuvo su origen en la segunda amarilla recibida por <b>Tristan Blackmon</b>, que dejó a su equipo con diez para toda la prórroga.