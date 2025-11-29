Messi e Inter Miami destrozan a New York City y se consagran campeones de la Conferencia Este de la MLS: esperan rival

Fue un golpe psicológico para el New York City. El nerviosismo se notó cuando Morález, amonestado por una falta, encaró a Messi dando comienzo a una tángana.A los pocos segundos de reanudarse el partido, el <b>Inter Miami </b>consiguió el 2-0. En el 22, Jordi Alba colgó un perfecto centro en el corazón del área, donde Allende se adelantó a su rival y superó a Freese con un espectacular cabezazo para celebrar su séptimo gol en lo que va de estos 'playoffs'.En el momento más complicado, el New York City tuvo el mérito de seguir mentalmente en el partido. Y tuvo premio. En el 37, una jugada a balón parado llevó al 1-2 anotado de cabeza por Justin Haak tras un centro de Morález.<b>New York City </b>tuvo opciones para cambiar la historia del partido en la segunda mitad, cuando el Inter Miami encadenó una larga serie de fallos en salida de balón, pero le faltó pegada.