Messi hace historia tras eliminar al Nashville de Najar: Inter Miami se clasifica a semis y este será su rival en los Playoffs

Allende tuvo más suerte en el 72, cuando tras una buena jugada individual de Jordi Alba, quien hoy cumplió 100 partidos con el Inter Miami, anotó el 3-0 con un remate sencillo desde el centro del área.Pero Allende no se conformó y tres minutos después finalizó un contraataque picando el balón por encima del portero para el 4-0.La victoria del Inter Miami significa que por primera vez en la historia el club pasará a la segunda fase de los ‘playoffs’.Esta eliminatoria les enfrentará a partido único a domicilio contra el FC Cincinnati. En los dos partidos de fase regular el Cincinnati derrotó por 3-0 al Inter Miami en el primer encuentro, y en el segundo empataron 0-0 en Miami.