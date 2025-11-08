"No ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid; él no tiene alma ni escencia de un equipo de clase y cultura"

<b>Iván Zamorano</b>, de 58 años, aseguró que no ficharía a<b> Lamine Yamal</b> para el Real Madrid y explicó los motivos. El exdelantero chileno fue el invitado especial esta semana en el 'El Cafelito', un espacio que conduce el periodista <b>Josep Pedrerol</b>, y se refirió a la joven estrella del <b>Barcelona</b>. <b>Pedrerol </b>le consultó a <b>Zamorano </b>sobre lo que piensa del extremo azulgrana y si tendría cabida en una plantilla como la equipo blanco. Sus declaraciones no dejeron indiferente a nadie.