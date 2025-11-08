"No ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid; él no tiene alma ni escencia de un equipo de clase y cultura"

Iván Zamorano, de 58 años, aseguró que no ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid y explicó los motivos. El exdelantero chileno fue el invitado especial esta semana en el 'El Cafelito', un espacio que conduce el periodista Josep Pedrerol, y se refirió a la joven estrella del Barcelona. Pedrerol le consultó a Zamorano sobre lo que piensa del extremo azulgrana y si tendría cabida en una plantilla como la equipo blanco. Sus declaraciones no dejeron indiferente a nadie.

"A Lamine no lo ficharía. Es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri, es un fenómeno y lo hace sin hablar. Es humilde, habla lo justo y esa es la esencia", respondió la leyenda chilena. Y añadió: "Lamine Yamal no tiene ni alma ni esencia del Madrid. Al Barça, bien; aquí, no. Es otra historia, otro club completamente distinto. El Real Madrid es un equipo de clase y cultura. Los jugadores deben representar eso. "Jamás escuché a Messi decir que robamos, y era el mejor del mundo. Un chico de 18 años que se le den estas luces por lo que habla... Creo que lo que hay que hacer es demostrarlo en el campo y lo otro más adelante", sentenció.