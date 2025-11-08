Internacionales

"No ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid; él no tiene alma ni escencia de un equipo de clase y cultura"

Un exjugador del conjunto blanco afirmó que Lamine es un crack, pero que no tiene la escencia para vestir esa camiseta.

Iván Zamorano, de 58 años, aseguró que no ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid y explicó los motivos. El exdelantero chileno fue el invitado especial esta semana en el 'El Cafelito', un espacio que conduce el periodista Josep Pedrerol, y se refirió a la joven estrella del Barcelona.

Pedrerol le consultó a Zamorano sobre lo que piensa del extremo azulgrana y si tendría cabida en una plantilla como la equipo blanco. Sus declaraciones no dejeron indiferente a nadie.

"A Lamine no lo ficharía. Es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri, es un fenómeno y lo hace sin hablar. Es humilde, habla lo justo y esa es la esencia", respondió la leyenda chilena.

Y añadió: "Lamine Yamal no tiene ni alma ni esencia del Madrid. Al Barça, bien; aquí, no. Es otra historia, otro club completamente distinto. El Real Madrid es un equipo de clase y cultura. Los jugadores deben representar eso.

"Jamás escuché a Messi decir que robamos, y era el mejor del mundo. Un chico de 18 años que se le den estas luces por lo que habla... Creo que lo que hay que hacer es demostrarlo en el campo y lo otro más adelante", sentenció.

Iván Zamorano explicó que Lamine Yamal no tiene la identidad para jugar en el Real Madrid.

Zamorano también que dijo que el Barça "tene que tratar de encaminar a Lamine Yamal. Así será solo un gran jugador. Los jugadores que dejan un legado están hechos de otra estirpe".

El exdelantero es recordado por sus cuatros temporadas en el Real Madrid (1992-96). Disputó un total de 173 partidos con la zamarra merengue y marcó 101 goles. Antes había jugado en Sevilla.

Tras su paso por la capital española, 'Bam Bam' se marchó a Italia y también dejó su huella en el Inter para luego aterrizar en México y vestir los colores del América. Se retiró en su país con el Colo Colo.

