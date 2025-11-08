El pedido de Flick sobre Lamine Yamal y baja de última hora: "No terminó el entrenamiento, no creo que llegue"

Barcelona visita mañana Balaídos para enfrentar al Celta por la jornada 12 de LaLiga antes del parón de selecciones y Hansi Flick atendió la conferencia de prensa esta tarde para hablar sobre el encuentro e hizo un pedido especial respecto a Lamine Yamal.

El técnico alemán también confirma que Jules Koundé no pudo completar el último entrenamiento por fatiga severa tras disputar los últimos nueves partidos, y podría ser baja. Por otro lado, anunció que el portero Joan García volvería para la próxima fecha.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española

Duelo ante el Celta

"Hoy por hoy, el Celta está en un buen momento. En mejor situación que nosotros. Ha ganado cuatro partidos. Pero tiene que ver con la mentalidad, y lo hemos hablado. Queremos ganar, queremos llegar al parón con tres puntos más".

Apoyo del club

"Siempre es importante tener la confianza del club. Sabemos cómo van las cosas. Necesitamos más confianza, lo vimos contra el Brujas. La última línea está muy dentro... los delanteros también están lejos de lo que queremos. Tenemos la estructura clara y queremos estar conectados cuando no tenemos el balón. Lo hemos hablado y espero que hagamos las cosas mejor en Vigo".

Camp Nou

"Espero que seamos más fuertes allí. La primera impresión ha sido fantástica. Se respira la historia que tiene. Fue impresionante. Tuve sensaciones increíbles, y seguro que nos ayudará, lo sentimos. La afición está más cerca que en Montjuïc. Es lo más importante para el futuro del club, y lo han hecho muy bien. Doy la enhorabuena a quienes lo han hecho posible".