El pedido de Flick sobre Lamine Yamal y baja de última hora: "No terminó el entrenamiento, no creo que llegue"

El entrenador azulgrana repasó la actualidad del Barcelona de cara al enfrentamiento contra el Celta de Vigo.

2025-11-08

Barcelona visita mañana Balaídos para enfrentar al Celta por la jornada 12 de LaLiga antes del parón de selecciones y Hansi Flick atendió la conferencia de prensa esta tarde para hablar sobre el encuentro e hizo un pedido especial respecto a Lamine Yamal.

El técnico alemán también confirma que Jules Koundé no pudo completar el último entrenamiento por fatiga severa tras disputar los últimos nueves partidos, y podría ser baja. Por otro lado, anunció que el portero Joan García volvería para la próxima fecha.

Duelo ante el Celta

"Hoy por hoy, el Celta está en un buen momento. En mejor situación que nosotros. Ha ganado cuatro partidos. Pero tiene que ver con la mentalidad, y lo hemos hablado. Queremos ganar, queremos llegar al parón con tres puntos más".

Apoyo del club

"Siempre es importante tener la confianza del club. Sabemos cómo van las cosas. Necesitamos más confianza, lo vimos contra el Brujas. La última línea está muy dentro... los delanteros también están lejos de lo que queremos. Tenemos la estructura clara y queremos estar conectados cuando no tenemos el balón. Lo hemos hablado y espero que hagamos las cosas mejor en Vigo".

Camp Nou

"Espero que seamos más fuertes allí. La primera impresión ha sido fantástica. Se respira la historia que tiene. Fue impresionante. Tuve sensaciones increíbles, y seguro que nos ayudará, lo sentimos. La afición está más cerca que en Montjuïc. Es lo más importante para el futuro del club, y lo han hecho muy bien. Doy la enhorabuena a quienes lo han hecho posible".

Joan García

"Estamos muy contentos con su evolución, pero esperaremos a su regreso tras el parón".

Eric García y Koundé

"Eric puede jugar, está bien. Jules no terminó el entrenamiento y tengo dudas de que entre en la lista, no creo que llegue. Esperaremos a ver".

Rendimiento

"La temporada anterior fue diferente, jugamos a otro nivel. Hemos hablado del partido contra el Brujas y saben lo que quiero. Quiero verlo reflejado sobre el césped".

Centro del campo

"Gavi no es una opción. Es importante para el equipo, su carácter, actitud, mentalidad, son sobresalientes. Cuando esté de vuelta, estaré encantado. Pero hay que esperar".

Lamine Yamal

"Pido lo mismo a la selección que hacemos aquí: que lo cuiden. Él ha cambiado, está mucho mejor, está entrenando muy bien, hace tratamiento diario en el gimnasio. Puede volver al mejor nivel, no está al cien por cien. Hay que cuidarlo, aquí y en la selección. Y creo que lo hacen también desde la selección".

Compartiva con el Bayern Múnich

"Es fácil hacer comparativas. Pero hay que verlo todo. Aquí no hablaré del Bayern. Ganamos la Bundesliga el segundo año. Aquí tenemos a muchos lesionados, y son jugadores claves. Lo gestionamos bien, como podemos. En Brujas nos llevamos un punto. Y estamos segundos en LaLiga. Es noviembre, nos queda mucho. Los jugadores saben que deben jugar mejor. Cuando estén todos de vuelta, tras dos o tres partidos estarán mejor. Pero mientras hay que seguir luchando. En Brujas no lo vimos, no vimos la lucha que queremos y espero verla mañana".

