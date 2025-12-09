"Dijo que no": revelan el gigante de la Premier League que rechazó a Cristiano Ronaldo por 3,5 millones de euros

Ese partido fue decisivo para los planes del United, que buscaba una estrella tras fallar en el fichaje de <b>Ronaldinho</b>. El impacto de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/cristiano-ronaldo-increibles-condiciones-jugar-amistoso-portugal-mexico-mundial-2026-BM28531462#image-1" target="_blank">Cristiano</a> </b>en aquella noche llevó a <b>Sir Alex Ferguson </b>a cerrar su llegada de inmediato, dando inicio a una primera etapa en Old Trafford donde sumó 118 goles, 10 títulos y el Balón de Oro de 2008.Años después, <b>Cristiano </b>reconoció que no solo <b>Chelsea </b>pudo cambiar su destino: también estuvo muy cerca de aterrizar en el <b>Arsenal</b>. “Sinceramente, cuando veo al Arsenal no lo percibo como un rival; estuve a punto de fichar por ellos”, dijo en una charla con <i>Piers Morgan</i>, recordando cómo <b>Arsène Wenger </b>trató de convencerlo pese a las dificultades económicas.