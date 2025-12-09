"Dijo que no": revelan el gigante de la Premier League que rechazó a Cristiano Ronaldo por 3,5 millones de euros

Barry Silkman, exagente de futbolistas de la Premier League, reveló que el Chelsea estuvo muy cerca de fichar a Cristiano Ronaldo cuando aún jugaba en el Sporting de Lisboa. Según explicó, el acuerdo con Jorge Mendes estaba encarrilado por unos 3,5 millones de euros, una cifra mínima para el talento que estaba por explotar. El propio Silkman detalló cómo se frustró la operación: “Hice un trato con Jorge Mendes. Pero Chelsea dijo que no. Cristiano Ronaldo costaba 3,5 millones de euros y en el acuerdo, cualquier cantidad que superara eso se dividía 50-50 con el club”.

Sin embargo, todo cambió tras un amistoso de pretemporada donde el joven portugués se midió al Manchester United: “Jugó contra el Man United en pretemporada, los arruinó, y justo después pagaron 11,5 millones y Jorge debió haber ganado cuatro millones. Buena suerte para él, ¡pero yo estaba destrozado!”, confesó.

Ese partido fue decisivo para los planes del United, que buscaba una estrella tras fallar en el fichaje de Ronaldinho. El impacto de Cristiano en aquella noche llevó a Sir Alex Ferguson a cerrar su llegada de inmediato, dando inicio a una primera etapa en Old Trafford donde sumó 118 goles, 10 títulos y el Balón de Oro de 2008. Años después, Cristiano reconoció que no solo Chelsea pudo cambiar su destino: también estuvo muy cerca de aterrizar en el Arsenal. “Sinceramente, cuando veo al Arsenal no lo percibo como un rival; estuve a punto de fichar por ellos”, dijo en una charla con Piers Morgan, recordando cómo Arsène Wenger trató de convencerlo pese a las dificultades económicas.