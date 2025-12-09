Internacionales

"Dijo que no": revelan el gigante de la Premier League que rechazó a Cristiano Ronaldo por 3,5 millones de euros

El astro portugués fue rechazado por un gigante de la Premier League, según revela su exagente.

  • Dijo que no: revelan el gigante de la Premier League que rechazó a Cristiano Ronaldo por 3,5 millones de euros

    Cristiano Ronaldo fue rechazo por gigante de la Premier League, según revela su exagente.
2025-12-09

Barry Silkman, exagente de futbolistas de la Premier League, reveló que el Chelsea estuvo muy cerca de fichar a Cristiano Ronaldo cuando aún jugaba en el Sporting de Lisboa. Según explicó, el acuerdo con Jorge Mendes estaba encarrilado por unos 3,5 millones de euros, una cifra mínima para el talento que estaba por explotar.

El propio Silkman detalló cómo se frustró la operación: “Hice un trato con Jorge Mendes. Pero Chelsea dijo que no. Cristiano Ronaldo costaba 3,5 millones de euros y en el acuerdo, cualquier cantidad que superara eso se dividía 50-50 con el club”.

Un Real Madrid en crisis recibe el peor pronóstico de Kylian Mbappé y Pep Guardiola lo celebra para la Champions

Sin embargo, todo cambió tras un amistoso de pretemporada donde el joven portugués se midió al Manchester United: “Jugó contra el Man United en pretemporada, los arruinó, y justo después pagaron 11,5 millones y Jorge debió haber ganado cuatro millones. Buena suerte para él, ¡pero yo estaba destrozado!”, confesó.

Cristiano Ronaldo pudo ser el fichaje estrella de Chelsea, pero el club inglés lo rechazó.

Cristiano Ronaldo pudo ser el fichaje estrella de Chelsea, pero el club inglés lo rechazó.

Ese partido fue decisivo para los planes del United, que buscaba una estrella tras fallar en el fichaje de Ronaldinho. El impacto de Cristiano en aquella noche llevó a Sir Alex Ferguson a cerrar su llegada de inmediato, dando inicio a una primera etapa en Old Trafford donde sumó 118 goles, 10 títulos y el Balón de Oro de 2008.

Años después, Cristiano reconoció que no solo Chelsea pudo cambiar su destino: también estuvo muy cerca de aterrizar en el Arsenal. “Sinceramente, cuando veo al Arsenal no lo percibo como un rival; estuve a punto de fichar por ellos”, dijo en una charla con Piers Morgan, recordando cómo Arsène Wenger trató de convencerlo pese a las dificultades económicas.

Toluca se burla e insulta a Sergio Ramos tras eliminar a Monterrey y el español le responde: "Pinche muerto"

Aun así, CR7 admite que todo se decidió por una cuestión de timing: “Ya sabéis, en la vida y en el fútbol todo va de oportunidades y momentos. Surgió la opción de firmar por el Manchester United y la aproveché, pero siendo sincero, estuve a nada de ser jugador del Arsenal”, reveló el astro portugués tiempo después.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Premier League
|
Fichaje
|
Cristiano Ronaldo
|
Chelsea
|