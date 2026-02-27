Hansi Flick habla de las multas por llegar tarde: "Miraba el reloj cuando quedaban 60 segundos y pensaba..."

<b>Partido contra Villarreal </b>"Recordamos el último partido en Villarreal, fue una victoria con suerte. Tuvieron muchas oportunidades. No hay que cometer errores innecesarios y jugar con nuestro estilo". <b>El Newcastle en la Champions</b>"Todos los partidos son importantes. No celebro no enfrentarnos al PSG, hay que respetar al rival. Todo el mundo quiere llegar a la final y el Newcastle también tiene ganas de ganar la Champions. Todos los rivales son difíciles. Todos los partidos son importantes. No será fácil. Hay que respetar al rival. El Newcastle también tiene ganas jugar".<b>Champions League </b>"¿Sabes contra quién jugamos? Todos los equipos que están ya en esta ronda tienen muchísima calidad. Hay que jugar al máximo nivel. Jugar contra Atlético o Tottenham si pasamos también es muy difícil. Es fantástico tener esta oportunidad. Respetamos a todos los rivales". <b>Lesión de De Jong</b>"Veremos mañana qué opción tenemos para suplirle. No nos gusta que no pueda jugar, tiene gran calidad. Y la lesión llega en un mal momento. Pero hay que aceptarlo. Jugarán otros. Me quedo con lo positivo". <b>Estado del equipo</b>"Estas dos semanas han sido importantes, pero todo se reduce a cómo juegas, a cómo empiezas. El Villarreal tiene grandes jugadores. Hay siete partidos hasta la pausa de selecciones, y nos centraremos en darlo todo". <b>100 partidos como DT azulgrana </b>"Es un gran honor llegar a esta cifra de partidos. Era un sueño entrenar aquí y disfruto cada día, con los jugadores, la afición... la presentación del libro era un acto privado. Ahora no tengo mucho contacto con Laporta porque no está como presidente, pero le deseo lo mejor. No me miro las estadísticas o cifras. Si al final somos primeros, perfecto. Pero me centro en mejorar, es mi trabajo. Estamos aquí para ayudar a los jugadores a dar su mejor versión". <b>Renovación</b>"¿Por qué no estar aquí 100 partidos más? Disfruto cada día aquí, es fantástico. Me gusta mi trabajo, es un honor. Y todo el mundo debe estar orgulloso del equipo". <b>Liderato</b>"Es un largo camino hasta el final de la temporada. Si vas ganando, es un partido menos. Para mí lo importante es que hagamos nuestro trabajo y ganemos mañana". <b>Multas económicas</b>"No tiene nada que ver con que con la edad sea menos estricto. No me afecta. Creo que como entrenador puedo mejorar un poco. Antes era estresante porque miraba el reloj cuando quedaban 60 segundos y pensaba 'a ver cuándo llegan'. Es algo que no me gusta porque también es presión y tensión para mí, por lo que decidí hablar con los capitanes y les dejé la decisión a ellos. Desde entonces, nadie ha llegado tarde, por lo que supongo que tomamos la decisión adecuada".