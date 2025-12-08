Mundial 2026: FIFA sorprende a todos e impone nuevas reglas para United

El Mundial de la FIFA 2026 sigue afinando detalles para la gran fiesta deportiva que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
El pasado viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo para definir a los 12 grupos con las selecciones que lucharán por el título de la Copa del Mundo.
La justa mundialista arranca en junio del 2026 y las selecciones ya se preparan para las acciones. Sin embargo, la FIFA planea algún cambio y ha puesto varios sobre la mesa.
La primera ya es oficial. La FIFA implementará las pausas de hidratación en cada juego de la justa mundialista, tal y como sucedió en el pasado Mundial de Clubes.
Estas pausas de hidratación serán de tres minutos a la mitad de cada periodo de todos los encuentros.
El máximo organismo futbolístico universal indicó que "en un procedimiento ahora simplificado" los colegiados "pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber".
Estas pausas de hidratación, apuntó la FIFA, "no dependen del clima ni de la temperatura", sino que serán ordenadas por los árbitros "en todos los partidos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos".
“Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita”, declaró Manolo Zubiria, director del torneo, quien apuntó que "si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 ó 21 por una lesión, por supuesto se hablará con el árbitro".
Asimismo, la FIFA planea dar al VAR el poder de revisar los saques de esquina y las segundas tarjetas amarillas.
Esta iniciativa sería a modo de prueba, con la intención de que el arbitraje en el Mundial sea lo más preciso posible y no se cometan errores en jugadas clave que puedan interferir en el resultado de los partidos.
De este modo, el videoarbitraje podrá revisar los saques de esquina, en caso de que se hayan equivocado los colegiados del campo, y las segundas tarjetas amarillas, para que no deriven en expulsiones incorrectas.
Este tipo de prácticas son habituales en torneos FIFA, que ya utilizó varios eventos en 2017 para probar el VAR antes de que fuera aprobado de forma oficial por la International Football Association Board (IFAB), la institución que rige las normas del juego.
La FIFA también se plantea implementar otro uso de la tecnología como lo fue en el Mundial de Clubes: se trata del sistema combinado entre cámaras corporales para árbitros.
Según detallan, es para acelerar decisiones del VAR con “el árbitro contigo”, tal y como denominan a la tecnología. Pretende dar más movilidad al juego, rapidez y transparencia al ser transmitido al público.
Pierluigi Collina, director de arbitraje de FIFA, destacó que esta tecnología busca apoyar a los jueces, entrenadores y aficionados sin tener tanta incidencia en el juego.
Asimismo, aumenta la canridad de jugadores convocados: “Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico”
Y complementan: "Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido”
Por lo tanto, la cámara corporal al árbitro es una de los cambios que se busca implementar en el Mundial 2026 para la transparencia de las decisiones del juez.
Asimismo, el offside semiautomático mejorado que dará alertas instantáneas para evitar demoras y que se realice un juego más rápido.
La FIFA busca que el VAR sea simplificado, con una validación rápida de datos y menor intervención humana.
El Mundial 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio. En esta edición, por primera vez se jugarán con 48 selecciones, repartidas en 12 grupos; también se verán los 16avos, donde clasifican los dos primeros y los mejores ocho terceros.