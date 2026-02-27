Confirmó su retiro a los 37 años y señala: "Simeone me debe la mitad del sueldo; la mitad de su casa me la merezco yo"

Diego Costa, que recientemente anunció su retiro profesional a los 37 años, repasó su trayectoria en el pódcast 'El camino de Mario' de su excompañero del Atlético de Madrid, Mario Suárez. El 'Lagarto' mostró su versión más natural y sincera, y uno de los temas que más abundó fue su tiempo en el equipo rojiblanco y su relación con Diego Simeone, quien sigue al frente del club.

Costa repasa su fichaje por el Atlético procedente del Braga, en enero de 2007. Asegura que pensó que jugaría en Portugal con el Porto, pero su agente de aquel entonces, Jorge Mendes, ya tenía decidido llevarlo a LaLiga. "Me llamó Mendes y me dijo que íbamos a coger un vuelo. Yo creía que iba a fichar por el Porto, pero él me llevó a Madrid y me dijo que iba a fichar por el Atleti", recuerda el ahora exdelantero. Los inicios no fueron fáciles por la enorme competencia que había en el equipo colchonero, pero tras una cesión en el Rayo Vallecano, se ganó la oportunidad de liderar el ataque rojiblanco. "El 'Cholo' ganó la UEFA rompiéndola. Ya había tres extracomunitarios: Miranda, Salvio y Falcao. Yo estaba en Vallecas y un día fallé un mano a mano. Después el 'Cholo' me llamó y me dijo: 'No pasa nada. La próxima temporada, la vas a romper aquí'. Ganó la UEFA y yo volví con molestias en verano. Entonces, me dijo: 'Mira, no cuento contigo porque aquí tengo al Toto Salvio, a Miranda y Falcao'. Le dije: 'Yo quiero jugar y no quiero estar aquí'. Entonces, me operé, empecé a entrenar y la rompí en los entrenamientos", explicó.

Uno de los momentos de tensión con Simeone fue en la final de la Supercopa contra el Chelsea, que ganaron por 1-4. "El 'Cholo' era muy listo y me la jugó. Llegó la final de la Supercopa. Estaba calentando en la segunda parte, quedaba un cambio. Yo volvía de una lesión. Hice lo que fuese para jugar. Quitó a Falcao y metió a Emre. Yo quería matarlo. Volví al banquillo, no quería ni mirarle a la cara. Me metí por detrás de todos en la celebración, no me sentía campeón". Y añade: "En el vestuario llamé a Mendes y le dije: 'Sácame de aquí porque, si no, voy a matar a este'. Pero ya era el último día de mercado. Si hubiera tenido un día más, no hubiera seguido en el Atleti. Pero lo bueno de la vida es que las cosas cambian. Me quedé y salimos campeones de la Copa del Rey".

EL ACUERDO CON CHELSEA

"Poco después de renovar, Mendes me dijo: 'Te quiere el Chelsea'. El Atleti, por aquel entonces, no era lo que es hoy en día. Todo el mundo me decía que me fuera. Le dije a Simeone: 'Tengo una propuesta muy buena de un equipo que me quiere y creo que tengo que irme'. Quedaba una semana para el cierre de mercado. Pero el 'Cholo' me dijo: 'Diego, el equipo está hecho para ti. Eres el corazón del equipo. Me duele tanto en el corazón que me digas esto'. Le dije que me lo pensaría y me dio pena", relata. "Pensé en que, si me iba, iba a joder a mis compañeros y al club, porque tendría que fichar a otro delantero. Decidí quedarme, pero tuve que firmar que me iría el próximo año. En octubre, ya tenía un precontrato con el Chelsea firmado. El Atlético intentó igualarme lo que ganaría en el Chelsea, pero yo ya había dado mi palabra", cuenta sobre su salida a Londres.

SU RELACIÓN CON DIEGO SIMEONE

"Lo mejor del 'Cholo' es la forma en la que motiva a los jugadores. Hace creer a la gente que puede. Lo peor es, a veces, la distancia. Es un poco frío con el jugador. Pero creo que ha cambiado. Creo que es porque tiene dos hijas. Siempre se reinventa. Tiene más vidas que un gato. Siempre tiene algo que le motiva. Me debe la mitad del sueldo. La mitad de su casa me la merezco yo. De nada, 'Cholo' (risas)", comentó.

El Atlético de Madrid es su casa, aunque para Costa ha cambiado un poco. "Lo veo bien, pero no es como el de nuestra época. Éramos más hombres en ese momento. Lo que cambia la historia del Atleti son los centrales. Con Godín y Miranda, teníamos una pareja sólida". "El Atleti siempre ha tenido muy buenos delanteros. Yo estuve hablando con Godín y Miranda hace poco. Ellos me decían los grandes delanteros que ha tenido el club en su historia. Les dije que, para mí, lo diferencial fue la llegada de ellos dos", apuntó.

