Confirmó su retiro a los 37 años y señala: "Simeone me debe la mitad del sueldo; la mitad de su casa me la merezco yo"

El <b>Atlético de Madrid</b> es su casa, aunque para <b>Costa </b>ha cambiado un poco. "Lo veo bien, pero no es como el de nuestra época. Éramos más hombres en ese momento. Lo que cambia la historia del Atleti son los centrales. Con Godín y Miranda, teníamos una pareja sólida". "El Atleti siempre ha tenido muy buenos delanteros. Yo estuve hablando con Godín y Miranda hace poco. Ellos me decían los grandes delanteros que ha tenido el club en su historia. Les dije que, para mí, lo diferencial fue la llegada de ellos dos", apuntó.