¡Es un hecho! Slot no lo quiere ver en el Liverpool: el nuevo golpe que recibió Salah: "Le diré adiós a los aficionados"

El egipcio Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria del Liverpool para el encuentro de este martes ante el Inter de Milán, de Liga de Campeones, a pesar de entrenarse este lunes con el equipo, después de asegurar que no se siente querido en el club en insinuar que puede que no vuelva a la entidad tras la Copa de África.El egipcio, que este lunes por la mañana estuvo en la ciudad deportiva del Liverpool para realizar el último entrenamiento previo a viajar a Milán, no figura en la lista de 19 jugadores convocados por Arne Slot, que podría dejarle fuera de nuevo ante el Brighton &amp; Hove Albion antes de que el futbolista se marche a la Copa de África el 15 de diciembre