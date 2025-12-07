Riquelme, el joven brasileño que anhela jugar con la Selección de Honduras

El novel futbolista es hijo del exjugador brasileño Jocimar Nascimento, exjugador de Motagua y Olimpia.

2025-12-07
    El novel futbolista es hijo del exjugador brasileño Jocimar Nascimento, exjugador de Motagua y Olimpia.
    Su nombre es Luan Riquelme y se forma en tierras brasileñas, país donde nació.
    Tiene un enorme amor por Honduras porque su padre jugó varios años aquí dejando su sello goleador.
    Es el hijo de Jocimar Nascimento, exjugador del Olimpia y Motagua en la Liga Nacional de Honduras.
    Luan Riquelme es dirigido por su padre en la Sub-16 de la academia Tupy.
    El joven brasileño muestra con mucho orgullo la camisa de Honduras que se llevó su padre.
    De muy pequeño su padre Jocimar decidió que el joven Luan Riquelme viviera con él en Honduras.
    Luan Riquelme le ha expresado a su padre de querer jugar en Honduras y en su momento representar a las selecciones nacionales.
    Luan Riquelme siente mucho amor también por el Motagua, exclub de su padre.
    Jocimar Nascimento también muestra con mucho orgullo la camisa de la Selección de Honduras.
    El caso de Luan Riquelme es especial, para ser hondureño puede obtener la ciudadanía por nacionalización.
    Un extranjero tiene que vivir al menos 5 años sin interrupciones para optar a la nacionalización en Honduras.
    Con la Academia Tupy han sido campeones del estadio Espíritu Santo en Brasil.
    Luan Riquelme estuvo a prueba en las divisiones inferiores del Sao Paulo.
    El hijo de Jocimar tiene corte ofensivo, su fútbol se genera del mediocampo para arriba.
    El pequeño ha tenido toda su formación en la academia que comanda su padre en tierras brasileñas.
    Jocimar y el pequeño Luan Riquelme siempre han pasado tiempo juntos gracias al fútbol.
    El mismo Jocimar Nascimento es el entrenador del club y es muy famoso en su zona, donde lo llaman Lambiru.
    Jocimar anotó más de 60 goles en la Liga Nacional de Honduras en su paso por más de 7 años.
    Jocimar jugó con Motagua la Copa Sudamericana donde se midieron al Arsenal de Argentina.