Xabi Alonso rompe el silencio y se desahoga tras una semana donde lo ponían fuera del Madrid, ¿mala relación con Vini?

Pese al triunfo, <b>Xabi Alonso</b> reconoció que su equipo debe seguir realizando ajustes para lograr triunfos más holgados, incidiendo en aspectos defensivos tras encajar tres goles."Tenemos que mejorar en todo. En esas fases cuando el rival empuja, sujetarnos, hacernos fuertes, estar juntos en las distancias. Ha habido momentos que lo hicimos bien en la primera parte y los que no, mejoraremos. Hemos recuperado la pegada y hoy era ganar. Lo hemos conseguido para romper la dinámica y ahora queremos hacerlo en LaLiga también", marcó como objetivo antes de visitar al Girona en LaLiga.Ensalzó el partido de<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/kylian-mbappe-impacta-a-todo-real-madrid-con-la-frase-que-nadie-esperaba-tras-marcar-un-poker-la-gente-OP28365193" target="_blank"> Kylian Mbappé</a></b>, autor de los cuatro tantos del Real Madrid, y lamentó el gol anulado a Vinícius.