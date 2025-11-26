Olympiacos vs Real Madrid EN VIVO: hora, dónde ver y alineaciones para el partido de la jornada 5 de Champions League

El <b>Real Madrid </b>encara un examen inesperado en Atenas, donde nunca ganó en su historia, con la necesidad de frenar la mala dinámica de resultados al enlazar la derrota europea con el <b>Liverpool </b>con dos empates ligueros frente a <b>Rayo </b>y <b>Elche</b>, que aún no afectan a efectos de clasificación pero siembran la duda en la figura de <b>Xabi Alonso</b>.Líder de <b>LaLiga</b>, con una ventaja mermada a 1 punto sobre el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/barcelona-flick-molesto-ferran-torres-ronald-araujo-goleada-chelsea-champions-league-KN28347580#image-1" target="_blank">Barcelona</a></b>. En el 'top 8' en la fase de liguilla de la 'Champions' que permite avanzar de ronda directamente con el privilegio de ser local en los cruces. Pero con unas sensaciones que han ido empeorando según avanza la temporada. Una involución sorprendente de un <b>Real Madrid </b>que mostró más señas de identidad del 'estilo Xabi Alonso' recién llegado que con el paso del tiempo.