Atlético de Madrid, con gol in extremis, acaba con el invicto del Inter y se mete a la pelea en la Champions League

El inicio del segundo tiempo, demasiado expectante, demasiado atrás, empatado por un gol de <b>Piotr Zielinski, </b>había relegado al <b>Atlético de Madrid</b> a un empate frustrante hasta la irrupción poderosa de <b>José María Giménez,</b> rematador decisivo en el minuto 93 para el triunfo fundamental contra el Inter en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-tropieza-liverpool-bayern-munich-receta-duro-golpe-psg-asi-va-tabla-posiciones-champions-league-KO28049636" target="_blank">Liga de Campeones </a></b>(2-1).Por fin, el central uruguayo conectó el testarazo que buscó, buscó y buscó durante tantas y tantas veces en los saques de esquina. La centró <b>Griezmann,</b> la remachó Giménez por encima de todos para la apoteosis del Metropolitano, que se siente capaz de todo. Es la octava victoria consecutiva de su equipo en su estadio. Tres de tres en la Champions.El Atlético superó la prueba de fuego. Está a la altura, despierta expectativas y su determinación es tan creciente como sus resultados. No sólo eran tres puntos, tan cruciales para el ‘top 8’, sino también una medida fidedigna de cuál es el nivel de este equipo en este momento. Lo miró de tú a tú, compitió y ganó: su décimo triunfo en sus últimos doce encuentros entre todos los torneos. Los números hablan por sí solos. Y no sólo de su once tipo, sino son todos sus recursos. Hay variantes y cambios. Y el equipo persiste en su línea irreductible actual. Este miércoles, con Cardoso (no jugaba desde finales de agosto, cuando sufrió un esguince), con Gallagher o con Nahuel Molina, solventes y reivindicativos en el plan de inicio que preparó (y le salió bien) a Simeone.