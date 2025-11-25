Xabi Alonso con cinco bajas: la convocatoria del Real Madrid para jugar ante Olympiacos en la Champions League

<b>Dean Huijsen </b>se suma a <b>Thibaut Courtois </b>y causa baja por una sobrecarga muscular para la visita del <b>Real Madrid </b>al <b>Olympiacos </b>en la quinta jornada de la <b>Champions League</b>, partido en el que <b>Xabi Alonso </b>no recupera a Antonio Rüdiger y dispone solamente de un central sano en la convocatoria, Raúl Asencio.El técnico tolosarra pierde al belga <b>Courtois </b>por un proceso vírico y también a <b>Huijsen</b>, que regresó el domingo en Elche recién recuperado de un problema muscular y no pudo completar el entrenamiento del martes previo al viaje a Atenas. Según informan a EFE fuentes del club, sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo y es duda también para el encuentro liguero del próximo domingo ante el <b>Girona</b>.