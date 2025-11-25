Champions League

Champions League: Xabi Alonso se juega su puesto como DT en el Real Madrid y recibe una de las peores noticias

Xabi Alonso pierde a una pieza importante en uno de los partidos donde se juega la vida.

    Xabi Alonso sabe que si sufre una nueva derrota está fuera del Real Madrid

     Kevyn Oseguera
2025-11-25

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, causa baja para el encuentro de la Liga de Campeones ante Olympiacos y no viajará este martes a Atenas al sufrir un proceso vírico.

"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", informó el Real Madrid en un parte médico.

Courtois se desplazó a la Ciudad Real Madrid a primera hora de la mañana y fue revisado por los doctores del club sin poder participar con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento antes de volar a Atenas, donde el miércoles el equipo de Xabi Alonso se mide a Olympiacos.

Huijsen se ausenta del entrenamiento antes de viajar a Atenas

El día del 44 cumpleaños de Xabi Alonso, en su momento más difícil desde su llegada al Real Madrid al enlazar una derrota europea con dos empates ligueros, el técnico tolosarra recibió dos malas noticias con las ausencias de Thibaut Courtois y Dean Huijsen en la sesión previa al viaje a Atenas para enfrentarse a Olympiacos.

Tras recibir la mala noticia antes del entrenamiento del proceso vírico que sufre Courtois, que impide al portero belga jugar ante Olympiacos y da por primera vez la alternativa a Andriy Lunin, se sumó la ausencia de Huijsen en el grupo en el último entrenamiento en la ciudad deportiva antes de viajar a Atenas.

Huijsen reapareció el domingo ante el Elche en el Martínez Valero tras superar un problema muscular que le impidió jugar con la selección española en la ventana de noviembre. El lunes, como el resto de titulares, no entrenó y tuvo una sesión de recuperación.

Por contra, Xabi Alonso contó de nuevo en el entrenamiento con Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni que repitieron en la dinámica de grupo en condiciones para regresar.

Como empieza a ser habitual, el Real Madrid descartó ejercitarse en el escenario del partido, en esta ocasión el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas, y preparar en la intimidad los detalles de un partido que gana en relevancia por el bache de resultados y juego que protagoniza.

Con una de hora de adelanto al horario habitual, desde las 10:00 de la mañana, los jugadores del Real Madrid prepararon a conciencia una cita en la que tienen la obligación de reaccionar. Tras un lunes en el que los titulares tuvieron una sesión de recuperación, Xabi Alonso juntó a todos los disponibles.

Entre ellos, y dando de nuevo un paso para sus regresos a la convocatoria, el defensa alemán Rüdiger y el centrocampista francés Tchouaméni. Menos opciones tiene el argentino Franco Mastantuono, con pubalgia, que volvió a iniciar la sesión formando parte del grupo por segundo día consecutivo.

Con las ausencias de los lesionados Dani Carvajal, el austriaco David Alaba y el brasileño Éder Militao, más Courttois y Huijsen, los jugadores disponibles realizaron el calentamiento sobre césped con ejercicios y rondos, antes de preparar a puerta cerrada los detalles tácticos del duelo ante Olympiacos.

El Real Madrid, séptimo clasificado en la Liga de Campeones con tres triunfos y una derrota, la cosechada en Anfield ante el Liverpool en la última jornada, viajará a Atenas a última hora de la mañana en vuelo chárter.

