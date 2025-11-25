Champions League: Xabi Alonso se juega su puesto como DT en el Real Madrid y recibe una de las peores noticias

El día del 44 cumpleaños de <b>Xabi Alonso</b>, en su momento más difícil desde su llegada al <b>Real Madrid </b>al enlazar una derrota europea con dos empates ligueros, el técnico tolosarra recibió dos malas noticias con las ausencias de<b> Thibaut Courtois</b> y Dean Huijsen en la sesión previa al viaje a Atenas para enfrentarse a Olympiacos.Tras recibir la mala noticia antes del entrenamiento del proceso vírico que sufre Courtois, que impide al portero belga jugar ante Olympiacos y da por primera vez la alternativa a <b>Andriy Lunin,</b> se sumó la ausencia de Huijsen en el grupo en el último entrenamiento en la ciudad deportiva antes de viajar a Atenas.Huijsen reapareció el domingo ante el <b>Elche</b> en el <b>Martínez Valero</b> tras superar un problema muscular que le impidió jugar con la selección española en la ventana de noviembre. El lunes, como el resto de titulares, no entrenó y tuvo una sesión de recuperación.Por contra<b>, Xabi Alonso</b> contó de nuevo en el entrenamiento con <b>Antonio Rüdige</b>r y <b>Aurélien Tchouaméni</b> que repitieron en la dinámica de grupo en condiciones para regresar.Como empieza a ser habitual, el <b>Real Madrid</b> descartó ejercitarse en el escenario del partido, en esta ocasión el estadio <b>Georgios Karaiskakis</b> de Atenas, y preparar en la intimidad los detalles de un partido que gana en relevancia por el bache de resultados y juego que protagoniza.Con una de hora de adelanto al horario habitual, desde las 10:00 de la mañana, los jugadores del Real Madrid prepararon a conciencia una cita en la que tienen la obligación de reaccionar. Tras un lunes en el que los titulares tuvieron una sesión de recuperación, Xabi Alonso juntó a todos los disponibles.