Champions League: Xabi Alonso se juega su puesto como DT en el Real Madrid y recibe una de las peores noticias

"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", informó el Real Madrid en un parte médico.

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, causa baja para el encuentro de la Liga de Campeones ante Olympiacos y no viajará este martes a Atenas al sufrir un proceso vírico.

Courtois se desplazó a la Ciudad Real Madri d a primera hora de la mañana y fue revisado por los doctores del club sin poder participar con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento antes de volar a Atenas, donde el miércoles el equipo de Xabi Alonso se mide a Olympiacos .

El día del 44 cumpleaños de Xabi Alonso, en su momento más difícil desde su llegada al Real Madrid al enlazar una derrota europea con dos empates ligueros, el técnico tolosarra recibió dos malas noticias con las ausencias de Thibaut Courtois y Dean Huijsen en la sesión previa al viaje a Atenas para enfrentarse a Olympiacos.

Tras recibir la mala noticia antes del entrenamiento del proceso vírico que sufre Courtois, que impide al portero belga jugar ante Olympiacos y da por primera vez la alternativa a Andriy Lunin, se sumó la ausencia de Huijsen en el grupo en el último entrenamiento en la ciudad deportiva antes de viajar a Atenas.

Huijsen reapareció el domingo ante el Elche en el Martínez Valero tras superar un problema muscular que le impidió jugar con la selección española en la ventana de noviembre. El lunes, como el resto de titulares, no entrenó y tuvo una sesión de recuperación.

Por contra, Xabi Alonso contó de nuevo en el entrenamiento con Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni que repitieron en la dinámica de grupo en condiciones para regresar.

Como empieza a ser habitual, el Real Madrid descartó ejercitarse en el escenario del partido, en esta ocasión el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas, y preparar en la intimidad los detalles de un partido que gana en relevancia por el bache de resultados y juego que protagoniza.

Con una de hora de adelanto al horario habitual, desde las 10:00 de la mañana, los jugadores del Real Madrid prepararon a conciencia una cita en la que tienen la obligación de reaccionar. Tras un lunes en el que los titulares tuvieron una sesión de recuperación, Xabi Alonso juntó a todos los disponibles.