EN VIVO: Barcelona se complica en Bélgica; Brujas está derrotando a los culés en la jornada 4 de la Champions League

<b>Club Brujas </b>está cayendo 2-1 ante un <b>Barcelona </b>que llega con bajas importantes, el duelo se disputa en el Estadio Jan Breydel en duelo correspondiente a la jornada 4 de la <b>UEFA Champions League</b>.<br /><br />La polémica llegó a Bélgica en el gol de los locales. <b>Nicolò Tresoldi </b>marcó el primer tanto del partido, pero los culés reclamaron de que <b>Carlos Borges</b>, quien mandó el pase, recibió en posición adelantada. Sin embargo, la alegría les duró dos minutos porque apareció Fermín López para asistir a <b>Ferran Torres</b>, anotador del empate.<br /><br />De un córner a favor que lanza <b>Lamine Yamal </b>en el <b>Barcelona</b>, al gol del 2-1 del Brujas. Mortífera contra armó el equipo belga, que, en apenas tres pases, Forbs se plantó en un mano a mano que definió de forma brillante ante <b>Szczesny </b>con un zurdazo al palo largo.