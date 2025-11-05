EN VIVO: Barcelona se complica en Bélgica; Brujas está derrotando a los culés en la jornada 4 de la Champions League

Club Brujas está cayendo 2-1 ante un Barcelona que llega con bajas importantes, el duelo se disputa en el Estadio Jan Breydel en duelo correspondiente a la jornada 4 de la UEFA Champions League.​​​​​​



La polémica llegó a Bélgica en el gol de los locales. Nicolò Tresoldi marcó el primer tanto del partido, pero los culés reclamaron de que Carlos Borges, quien mandó el pase, recibió en posición adelantada. Sin embargo, la alegría les duró dos minutos porque apareció Fermín López para asistir a Ferran Torres, anotador del empate.



De un córner a favor que lanza Lamine Yamal en el Barcelona, al gol del 2-1 del Brujas. Mortífera contra armó el equipo belga, que, en apenas tres pases, Forbs se plantó en un mano a mano que definió de forma brillante ante Szczesny con un zurdazo al palo largo.