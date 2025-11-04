Courtois evitó una goleada: Liverpool se impuso ante un adormecido Real Madrid en Anfield por la Champions League

El <b>Real Madrid</b> resucitó este martes al <b>Liverpool</b>, que inmerso en una crisis de resultados que amenaza su condición de campeón de la Premier League, hizo su mejor partido de la temporada, desdibujó un triste equipo blanco y lo venció por segundo año consecutivo en la Champions League (1-0).Que el <b>Liverpool </b>de esta noche no se iba a parecer al de los recientes fracasos contra <b>Brentford</b>, <b>Chelsea</b>,<b> Manchester United</b>, <b>Galatasaray </b>y <b>Crystal Palace</b>, en tres ocasiones, era lógico.