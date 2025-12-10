¿Qué dijo de Xabi Alonso? Pep y su conferencia de prensa más sincera y envía mensaje: "Lo de hoy no es suficiente"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, declaró este miércoles que da "muchísimo valor" a ganar al Real Madrid (1-2) en el estadio Santiago Bernabéu, opinó que su rival fue "mejor" en la primera parte y aunque dijo estar "contento" por la victoria y el rendimiento del equipo" comentó que deben mejorar porque este nivel no les valdrá en sucesivas rondas de la Champions League. El Manchester City se llevó la victoria del Santiago Bernabéu, en la sexta jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones, tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti.

"Hasta que marcamos no pudimos controlar el partido porque no fuimos lo suficientemente agresivos. Ellos fueron muy buenos al principio y es bueno que nos marcaran el gol primero porque nos ha ayudado. Ha sido una buena experiencia porque muchos jugadores debutaban en este estadio y creo que este nivel hoy ha sido el necesario para ganar pero quizá no para competir hasta las últimas fases. Creo que estaremos mejor en febrero", dijo Guardiola, en conferencia de prensa. "Tenemos que estar agradecidos a los jugadores por este resultado porque aquí he jugado muchas veces y a veces hemos jugado mejor y no hemos ganado. Podíamos haber marcado más goles después pero creo que en los veinte o veinticinco minutos, al principio, ellos fueron mejor que nosotros", confesó. "El Real Madrid tiene la capacidad de sostener un resultado como un 1-1 y mandar balones al área y en tres segundos resolver un partido. Por eso el Santiago Bernabéu tiene un gran espíritu de remontadas. En las últimas fases de competición tendremos que ser mejores pero contra este oponente es difícil jugar", dijo Guardiola, que ironizó con la tarjeta amarilla que perdonaron a Antonio Rudiger. "A él se la perdonaron y a O'Reilly no, pero lidiar con estas situaciones nos hará más fuertes", aseguró. Para Guardiola el Real Madrid es "mejor" que ellos porque tiene jugadores "increíbles". "Por eso no podíamos controlar todas las pelotas que perdíamos porque ellos tienen mucha calidad y son muy buenos y al Bernabéu le encantan estos partidos en tres segundos", comentó.