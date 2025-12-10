¿Qué dijo de Xabi Alonso? Pep y su conferencia de prensa más sincera y envía mensaje: "Lo de hoy no es suficiente"

"Para llegar lejos tendremos que tener un mejor rendimiento, lo de hoy no es suficiente. Hemos hecho cosas muy bien, estoy encantado y contento con los jugadores por el esfuerzo, el alma y el rendimiento pero en Barcelona, Eindhoven o contra el PSG, si nos tocan, tendremos que hacerlo mejor. Hoy ha habido cinco, seis o siete jugadores que han venido por primera o segunda vez aquí y tienen que vivir la experiencia", manifestó."Tenemos una buena vibra con el equipo. He jugado en semis, finales y se lo que se necesita para competir en estas fases. Si no hay lesionados podemos progresar. Tenemos la voluntad de conseguirlo y el entrenador es muy inteligente", bromeó.Guardiola también habló del penalti señalado a su favor y opinó que fue "muy claro" y, aunque el árbitro no lo pitó de inicio, "al final el VAR lo hizo. Si el de ayer del Inter-Liverpool era claro éste también".Por último, el técnico del Manchester City calificó al belga<b> Jeremy Doku</b> como el "mejor del partido" y opinó que "sin él hubiera costado más ganar".