Real Madrid desciende por culpa del City y Barcelona sigue fuera: así quedó la tabla de posiciones de la Champions League

Se cerró la jornada 6 de la<b><a href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-vs-manchester-city-en-vivo-transmision-goles-resultado-xabi-alonso-champions-league-JK28558742"> Champions League </a></b>y aquí te traemos cómo ha quedado la tabla de posiciones tras los resultados que se dieron, unos fueron sorpresivos y otros lógicos. Eso sí, varios equipos se movieron de puesto.<b>Real Madrid </b>se ha venido abajo en la temporada y debido a esto <b>Xabi Alonso </b>tiene los días, incluso, las horas contadas en la<b> Casa Blanca.</b> Este miércoles perdieron contra el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu.