Real Madrid desciende por culpa del City y Barcelona sigue fuera: así quedó la tabla de posiciones de la Champions League

Real Madrid se ha venido abajo en la temporada y debido a esto Xabi Alonso tiene los días, incluso, las horas contadas en la Casa Blanca. Este miércoles perdieron contra el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu.

Se cerró la jornada 6 de la Champions League y aquí te traemos cómo ha quedado la tabla de posiciones tras los resultados que se dieron, unos fueron sorpresivos y otros lógicos. Eso sí, varios equipos se movieron de puesto.

Esa derrota hizo que los merengues descendieran una posición en la clasificación. Se quedaron con 12 puntos y los de Pep Guardiola los superaron, ya que ellos ahora son cuartos.

El Barcelona de Hansi Flick había escalado a la decimocuarta posición con 10 puntos en 6 partidos, quedando fuera de los primeros ocho lugares que clasifican directo a los dieciseisavos de final.

Ahora es décimoquinto, ya que Newcastle lo superó con el puntito que sumó. Arsenal sigue líder invicto con 18 puntos.

PSG no pasó del empate ante Athletic y quedó tercero. Otro que ha escalado en silencio es el Atlético, que tiene la misma cantidad de puntos (12), pero no de goles, por lo hace ser octavo.