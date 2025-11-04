Real Madrid tropieza en Anfield y Bayern receta duro golpe a PSG: así va la tabla de posiciones de la Champions League

La derrota baja al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-liverpool-en-vivo-champions-league-partido-mbappe-vinicius-xabi-alonso-NJ28039422" target="_blank">Real Madrid</a></b> de los primeros lugares de la tabla de posiciones de la <b>Champions Leagu</b>e y ahora es quinto con 9 puntos, empatado justamente con el <b>Liverpool</b>, <b>PSG</b> e <b>Inter de Milán</b>.El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/bayern-munich-vence-al-psg-fase-de-liga-uefa-uefa-champions-league-jornada-4-luis-diaz-LO28047905" target="_blank">Bayern Múnich</a> </b>se consolidó en el liderato de la clasificación con su cuarta victoria, la que consiguió ganando 1-2 al <b>PSG</b> en el Parque de los Príncipes y llegó a 12 puntos.El <b>Arsenal</b> también acumuló 12 unidades después de recetarle una goleada de visita 0-3 al <b>Slavia de Praga</b>.