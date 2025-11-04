Real Madrid tropieza en Anfield y Bayern receta duro golpe a PSG: así va la tabla de posiciones de la Champions League

Los merengues vieron como el mediocampista argentino Alexis Mac Allister cabeceó un tiro libre del húngaro Dominik Szoboszlai en el minuto 61 para vencer al portero belga Thibaut Courtois y darle el triunfo a los reds.

El Real Madrid de Xabi Alonso sufrió este martes la primera derrota de la UEFA Champions League 2025-2026 tras perder 1-0 contra el Liverpool en Anfield, por la cuarta jornada de la fase liga.

La derrota baja al Real Madrid de los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Champions League y ahora es quinto con 9 puntos, empatado justamente con el Liverpool, PSG e Inter de Milán.

El Bayern Múnich se consolidó en el liderato de la clasificación con su cuarta victoria, la que consiguió ganando 1-2 al PSG en el Parque de los Príncipes y llegó a 12 puntos.

El Arsenal también acumuló 12 unidades después de recetarle una goleada de visita 0-3 al Slavia de Praga.