Courtois evitó una goleada: Liverpool se impuso ante un adormecido Real Madrid en Anfield por la Champions League

- ¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS! Liverpool derrotó al Real Madrid por la mínima con el tanto de Alexis Mac Allister (1-0). Courtois evitó que los blancos se llevaran una paliza de Anfield. 90' Jugaremos cinco minutos más. 88' Federico Chiesa y Kerkez ingresan en Liverpool por Robertson y y Wirtz. 85' ¡COURTOIS OTRA VEZ! Centro de Salah que conecta Gakpo y el belga ataja. El rebote le queda al egipcio y salva la defensa merengue. Liverpool tuvo el segundo. 83' Salah se quitó a Carreras, hizo la individual y Tchouaméni aparece a tiempo para cortar.

81' Arda Guler deja el campo y entra Alexander-Arnold. Pasa Fede Valverde a la mitad del campo. 80' Alexander-Arnold va a tener minutos ante su ex. El latareal se alista para ingresar. 78' Doble cambio en Liverpool: se marchan Mac Allister y Ekitike por Gakpo y Curtis Jones.

75' ¡MBAPPÉ! La primera del francés en todo el partido. Pase de Vinicius, Kylian dispara de primera intención y el balón pasa cerquita del vertical. Parecía el empate de los blancos. 70' Espera el Madrid en su campo para salir por una posible contra. El Liverpool domina. 68' Primer cambio en Real Madrid: ingresa Rodrygo y se va Camavinga. 65' Sin reacción el Madrid. Y Xabi Alonso prepara variantes. 62' Se revisó el tanto en el VAR por un presunto fuera de juego de Mac Allister. Sin embargo, el mediocampista parte en buena posición.



- El tiro libre de Szoboszlai lo conecta el argentino Mac Allister de cabeza para por fin derribar la muralla de Courtois. 1-0 en Anfield. 61' ¡¡GOOOOOOOOOLLLL DEL LIVERPOOL!! 60' Bellingham vio la amarilla por falta y nuevo tiro libre que prepara Szoboszlai . 57' Se animó Carreras al ataque, ingresó al área, pero su remate se fue totalmente desviado.

53' Mac Allister vio la amarilla por reclamos. 52' Tiro libre de Szoboszlai que supera la barrera y Courtois devuelve con los puños. 50' Liverpool tiene sometido a su rival. La visita no puede salir de su campo. 48' ¡EKITIKE! La tuvo el delantero de Liverpool y su remate lo vuelve a desviar Courtois con las uñas al tiro de esquina. 47' ¡COURTOIS! Cabezazo de Van Dijk tras el córner y el guardameta sigue atajando todo. La sonrisa del capitán del Liverpool porque no lo pueden golear. 45' ¡¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO!!

- ¡NOS VAMOS AL DESCANSO! Empate sin goles en Anfield por Courtois. El portero del Real Madrid ha evitado por lo menos dos tantos del Liverpool. 45+2' Disparo de Mac Allister y nuevamente Courtois para atajar. Con esta jugada se va a terminar el primer tiempo. 45+1' Amarilla para Huijsen por dura entrada sobre Ekitike. El segundo amonestado de la noche junto con Vinicius. 45' Se añaden dos minutos. 44' ¡RESPONDIÓ EL MADRID! Primero un remate de Bellingham y luego de Guler. Mamardashvili repele los dos lanzamientos.

43' ¡COURTOIS! Nuevo disparo desde fuera del área de Szoboszlai y el guardameta se lanza para desviar al córner. Qué duelo entre ambos. 40' Todavía no entra en juego Mbappé. Le cuesta al Madrid encontrar a su goleador. 39' Pedía penal Vinicius por un manotazo de Bradley. Una jugada futbolera que no ameritaba falta. 36' Derechazo raso de Szoboszlai y Courtois detiene al fondo.

32' ¡NI TIRO LIBRE NI PENAL! Tras la revisión del VAR, el árbitro determina que Tchouaméni no tiene intención de meter el brazo en el remate de Szoboszlai. Pelota para el Madrid. 31' Se está chequeando la jugada por posible mano dentro del área de Tchouaméni. Podría ser penal para los 'Reds'. 30' Mano de Tchouaméni al borde del área tras el disparo de Szoboszlai y tiro libre muy peligroso para Liverpool.

27' ¡PARADÓN DE COURTOIS! Salió el Liverpool a la contra con Wirtz, que envió el centro de la muerte para Szoboszlai y el portero belga evita un gol cantado. 26' Remate mordido de Tchouaméni y Mbappé intentó engancharla, pero se le escapa. 24' Fede Valverde despeja el tiro libre de Szoboszlai y pasa el susto en el área madridista. 23' Primera amarilla del partido y es para Vinicius. El brasileño le cometió falta a Bradley y tenemos tiro libre peligroso para el local. 20' No pudo escaparse Vinicius de la marca de Bradley. Interesante duelo por el costado izquierdo. 18' Buena triangulación entre Vinicius, Bellingham y Mbappé, pero la jugada termina con un derechazo a las tribunas del francés. 15' Por ahora Mamardashvili y Courtois son dos espectadores más. Seguimos sin goles y sin ocasiones de peligro.

13' Gran jugada de Salah, quitándose la marca de Carreras, pero fue frenado por Huijsen dentro del área merengue. 10' ¡ARRIBA! Disparó Mac Allister tras el pase de Szoboszlai y su remate se fue por encima de la portería de Courtois. 7' Tiro libre indirecto de Guler que termina rechazando la defensa inglesa. Militao buscaba rematar de cabeza. 5' Bellingham quiso ingresar al área rival con un jugada de tacón, pero fue desarmado por Mac Allister. 2' Primera llegada del Liverpool. Wirtz intentó conectar con Ekitike, pero el balón logra tomarlo Courtois. - ¡¡COMENZÓ EL PARTIDO!!



- Liverpool moverá el balón. Todo listo en la noche lluviosa de Anfield. - Los capitanes Van Dijk y Fede Valverde se reúnen con el árbitro István Kovács para el sorteo. - ¡Suena el himno de la Champions League! - Salen Liverpool y Real Madrid. Los dos cuadros con sus tradicionales uniformes rojo y blanco. - Regresan ambos equipos a los vestuarios tras el calentamiento. Se espera un partidazo en Anfield.

- Llueve en una noche especial para Alexander-Arnold. El lateral vuelve a la que fue su casa hace tan solo cinco meses.

- Mamardashvili intentará irse con su portería en cero ante el ataque de Mbappé y Vinicius.

- Solo restan 15 minutos para que ruede el balón den Anfield.

- Liverpool no podrá contar con Alisson, Isak y Jeremie Frimpong. Los tres jugadores se encuentran lesionados.

Anfield, donde el Real Madrid dio síntomas de fin de ciclo el curso pasado, será el termómetro del nuevo proyecto liderado por Xabi Alonso, y con un crecimiento progresivo de Kylian Mbappé como gran referente, para enfrentar este martes al Liverpool. Para este compromiso, Xabi apuesta nuevamente por Fede Valverde como lateral derecho y mantiene a Trent en el banquillo. CamavingaTchouaméni, Bellingham y Guler en la medular; Vinicius y Mbappé en punta. - ALINEACIÓN TITULAR DEL REAL MADRID Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

- ALINEACIÓN TITULAR DEL LIVERPOOL Mamardashvili; Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai; Wirtz, Salah y Ekitiké.

Los blancos regresan a Anfield un año después en una situación diferente. Con ganas de revancha, tras sentir la campaña anterior una distancia con el Liverpool, en aquel momento un equipo sin freno, que se confirmó posteriormente en la eliminatoria de cuartos de final ante otro equipo inglés, el Arsenal, con los dos partidos perdidos que dieron forma a la eliminación.

En el presente, el Real Madrid se instala en un escenario totalmente inverso. Con pleno de triunfos tras vencer al Marsella, Kairat Almaty y Juventus. Bien posicionado para encarar las curvas que llevan con duelos ante Liverpool o Manchester City, y lograr el objetivo marcado por Xabi Alonso, acabar entre los ocho primeros para tener ventaja de campo en los cruces. Se quitó de encima Xabi el estigma de que fallaba en los días grandes. El triunfo del Clásico dejó atrás las goleadas sufridas ante PSG, en el Mundial de Clubes, y frente al Atlético en LaLiga. El Liverpool en su templo es un nuevo lugar de donde salir reforzado. Un escenario donde es querido por la huella imborrable que dejó como futbolista de los 'Reds'.

También regresa a la que fue su casa durante toda su carrera Trent Alexander-Arnold, apenas cinco meses después de tomar la difícil decisión de volar para vivir nuevas aventuras en el Real Madrid. Su posible inclusión en el equipo titular es una de las dudas por despejar de Xabi Alonso, que todo indica que en los días grandes reforzará su centro del campo con un cuarto integrante. Es ahí por donde aparece el movimiento natural de adelantar la demarcación de Fede Valverde, con Eduardo Camavinga y Dani Ceballos también con opciones. Un Real Madrid que ha crecido como equipo, con un bloque más sólido y siete puertas a cero en sus 14 triunfos, y que presume del mejor Mbappé. Ha marcado 18 goles en 14 partidos, máximo goleador de la Champions y de LaLiga. Como socio en ataque tendrá a Vinicius, sin castigo de Xabi por su comportamiento en el Clásico, y de regreso a Anfield, donde no pudo jugar la temporada pasada por una lesión muscular.

Arse Slot, técnico del Liverpool, tiene como bajas para este encuentro a Alisson, Isak y Jeremie Frimpong, mientras que Xabi suma de forma inesperada a Franco Mastantuono, por una pubalgia, a las ausencias por lesión de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.

El Liverpool-Real Madrid que se disputará este martes en Anfield arranca desde las 2:00 PM (hora de Honduras y México).

