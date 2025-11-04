Courtois evitó una goleada: Liverpool se impuso ante un adormecido Real Madrid en Anfield por la Champions League

En el presente, el <b>Real Madrid</b> se instala en un escenario totalmente inverso. Con pleno de triunfos tras vencer al <b>Marsella</b>, <b>Kairat Almaty</b> y <b>Juventus</b>. Bien posicionado para encarar las curvas que llevan con duelos ante <b>Liverpool </b>o <b>Manchester City</b>, y lograr el objetivo marcado por <b>Xabi Alonso</b>, acabar entre los ocho primeros para tener ventaja de campo en los cruces.Se quitó de encima <b>Xabi </b>el estigma de que fallaba en los días grandes. El triunfo del Clásico dejó atrás las goleadas sufridas ante <b>PSG</b>, en el Mundial de Clubes, y frente al <b>Atlético </b>en LaLiga. El <b>Liverpool </b>en su templo es un nuevo lugar de donde salir reforzado. Un escenario donde es querido por la huella imborrable que dejó como futbolista de los 'Reds'.