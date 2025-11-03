Xabi entierra la polémica con Vinicius y revela por qué no entrenaron en Anfield: "Lo hacía también en Leverkusen"

<b>Xabi Alonso</b>, técnico del <b>Real Madrid</b>, fue preguntado por las palabras de <b>Carlo Ancelotti</b>, seleccionador de <b>Brasil</b>, sobre el comportamiento de <b>Vinicius </b>en el Clásico, y aseguró que tras la petición de perdón del futbolista la polémica está zanjada."Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas y creo que está resuelto", dijo <b>Ancelotti </b>en Río de Janeiro tras anunciar los convocados para los próximos amistosos de <b>Brasil</b>.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/championsleague/calendario">Repasá la tabla de posiciones de la Champions League</a></b>Esas palabras del último DT madridista se le trasladaron en la sala de prensa de Anfield a<b> Xabi Alonso</b>. "Para mí fue importante hablarlo el miércoles, que él lo hiciera con todos los compañeros y conmigo. Se quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, que no queremos que se repitan y ahí se quedó", aseguró.Otro tema del que es protagonista Vinicius fue por su lanzamiento de penal ante el <b>Valencia </b>el pasado sábado y fallarlo. <b>Xabi </b>dejó clara la consigna que tiene el brasileño y<b> Kylian Mbappé</b>."Nosotros marcamos quién es el lanzador, en este caso es Kylian. Luego toman las decisiones. Para mañana el primero en la lista volverá a ser Kylian", dijo.