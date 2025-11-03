Xabi entierra la polémica con Vinicius y revela por qué no entrenaron en Anfield: "Lo hacía también en Leverkusen"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, fue preguntado por las palabras de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sobre el comportamiento de Vinicius en el Clásico, y aseguró que tras la petición de perdón del futbolista la polémica está zanjada. "Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas y creo que está resuelto", dijo Ancelotti en Río de Janeiro tras anunciar los convocados para los próximos amistosos de Brasil. Repasá la tabla de posiciones de la Champions League Esas palabras del último DT madridista se le trasladaron en la sala de prensa de Anfield a Xabi Alonso. "Para mí fue importante hablarlo el miércoles, que él lo hiciera con todos los compañeros y conmigo. Se quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, que no queremos que se repitan y ahí se quedó", aseguró. Otro tema del que es protagonista Vinicius fue por su lanzamiento de penal ante el Valencia el pasado sábado y fallarlo. Xabi dejó clara la consigna que tiene el brasileño y Kylian Mbappé. "Nosotros marcamos quién es el lanzador, en este caso es Kylian. Luego toman las decisiones. Para mañana el primero en la lista volverá a ser Kylian", dijo.

En su regreso a Anfield, donde formó parte de la historia del Liverpool como jugador, Xabi reflexionó sobre el ambiente que se vivirá en el estadio, convencido de que este tipo de partidos saca lo mejor de sus futbolistas. "Muchos de ellos lo han vivido, para mal recientemente y para bien hace no tanto. Esos momentos del partido en los que parece que hay una fuerza, que el estadio ruge y se genera una energía positiva para ellos", describió. "Son jugadores con mucho bagaje, que saben responder bien en ambientes cargados, incluso les motiva más. Confío mucho en ellos. Son los jugadores los que tienen que estar en el campo y desde el banquillo hay cosas que se escapan de control, más allá de preparar mentalmente al jugador para este tipo de partidos", añadió.

También será muy especial el partido para Trent Alexander-Arnold, que regresa a Anfield para enfrentarse al club en el que se formó y en el que posteriormente triunfó. Xabi le ve en condiciones para ser titular. "Hemos hablado del equipo y el club, no del recibimiento que le darán, pero él tiene que tener su propio estilo y disfrutarlo a su manera. Su historia es diferente a la mía, nació aquí, le recuerdo en la cantera cuando era pequeño. Tiene que disfrutar el momento. Es bonito volver", afirmó. "El otro día no jugó por contexto del partido, pero está disponible para cualquier momento. Mañana puede jugar. Después de la lesión le necesitamos porque tiene una enorme calidad. Está en una etapa nueva tanto deportiva como personalmente y hay que ayudarle para darle lo que necesita y que rinda porque es un jugador excepcional", añadió.

