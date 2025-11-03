Real Madrid pasa duro golpe antes de enfrentar a Liverpool: sufre la misma lesión que Lamine Yamal en Barcelona

El argentino<b> Franco Mastantuono </b>causa baja para el partido de la Liga de Campeones del<b> Real Madrid ante el Liverpool</b> en Anfield, de la cuarta jornada de la <b>Liga de Campeones</b>, tras ausentarse del entrenamiento y someterse a unas pruebas médicas que desvelaron que sufre una pubalgia."Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", informó el club blanco en un parte médico.