Barcelona triunfa y no le pierde pisada al Real Madrid en la Liga Española: Yamal volvió a marcar

Eder Sarabia sorprendió poniendo a sus laterales a pierna cambiada, a priori para controlar mejor a Lamine Yamal y Rashford, los extremos a pierna cambiada del Barça. Sin embargo, Álvaro Núñez, diestro por la izquierda, cayó en el recorte de Lamine en el 1-0. Y Pedrosa, zurdo por la derecha, midió mal en la jugada del 2-0.Fueron dos errores defensivos del Elche que condicionaron el arranque del partido, porque al equipo alicantino se le puso cuesta arriba el choque en tan solo once minutos. Algo que seguro que no entraba en su hoja de ruta para intentar ganar por primera vez al Barcelona a domicilio.Empezó bien el Elche, pero Balde aprovechó a los 9 minutos una pérdida visitante en la salida del balón para robar, acelerar en la conducción y asistir a Lamine Yamal, que recortó con la zurda a Álvaro Núñez antes de fusilar a Iñaki Peña desde el punto de penalti.El '10' del conjunto azulgrana, a quien la pubalgia que lleva sufriendo desde hace semanas le había impedido brillar los últimos partidos, mordió y besó con rabia el escudo.