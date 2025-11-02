Barcelona recorta distancia del Real Madrid tras derrotar a Elche: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

Barcelona derrotó sin problemas a Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic con un regreso de Lamine Yamal como goleador en duelo correspondiente a la jornada 11 de la Liga Española. El equipo de Hansi Flick ganó 3-1 con tantos de Lamine Yamal (8') Ferran Torres (12') y un golazo de Marcus Rashford (61') mientras que el descuento de los visitantes lo convirtió el español Rafa Mir (42').

Con esta victoria, los culés recortan la distancia del Real Madrid en la tabla de posiciones de España. Barcelona ocupa la segunda posición con 25 puntos, quedándose a 5 de la Casa Blanca que tiene 30 en 11 partidos disputados. Villareal quedó en la tercera plaza con 23 unidades, Atlético de Madrid es cuarto con 22, RCD Espanyol se ubica en quinto con 18 y sorprende Getafe en la sexta posición con 17, estos son los equipos que ocupan los puestos de competiciones europeas.

Por otro lado, Levante UD, equipo del hondureño Kervin Arriaga, volvió a sufrir una nueva derrota en los últimos minutos. Los azulgranas de Julián Calero cayeron 1-2 ante el Celta de Vigo y actualmente se ubican en la decimoséptima plaza, empatados Valencia que está en puestos de descenso.