Barcelona recorta distancia del Real Madrid tras derrotar a Elche: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

Con esta victoria, los culés recortan la distancia del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/xabi-castiga-a-vinicius-y-define-uno-de-los-temas-que-mas-preocupa-a-todo-real-madrid-mbappe-es-IL28017917" target="_blank">Real Madrid</a> </b>en la tabla de posiciones de España. <b>Barcelona </b>ocupa la segunda posición con 25 puntos, quedándose a 5 de la Casa Blanca que tiene 30 en 11 partidos disputados.<b>Villareal </b>quedó en la tercera plaza con 23 unidades, <b>Atlético de Madrid </b>es cuarto con 22, <b>RCD Espanyol </b>se ubica en quinto con 18 y sorprende <b>Getafe </b>en la sexta posición con 17, estos son los equipos que ocupan los puestos de competiciones europeas.