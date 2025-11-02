Internacionales

Haaland lidera al Manchester City, pero Arsenal no tiene rival en Inglaterra: así va la tabla de posiciones de la Premier League

Haaland sigue intratable y lidera al City a una nueva victoria: así va la tabla de posiciones de la Premier League.

  • Haaland lidera al Manchester City, pero Arsenal no tiene rival en Inglaterra: así va la tabla de posiciones de la Premier League

    Manchester City ocupa la segunda plaza en la tabla de posiciones de la Premier.
2025-11-02

No extraña que Erling Haaland decidiera celebrar su primer gol ante el Bournemouth bailando como un robot. El noruego está intratable. Es una máquina. Un doblete contra los de Andoni Iraola (3-1) le coloca con 26 tantos entre club y selección esta temporada. Una barbaridad.

Los registros de Haaland son espectaculares. Exista o no 'Haaland-dependencia', el estado del delantero noruego es de otro planeta y con un jugador así cuesta mucho tachar de problema que prácticamente solo él vea puerta.

Barcelona triunfa y no le pierde pisada al Real Madrid en la Liga Española: Yamal volvió a marcar

Además, Haaland tiene la capacidad de echar por tierra el buen trabajo de sus rivales en cuestión de segundos. Había salido bien al Etihad el Bournemouth de Iraola y a los pocos segundos el joven Eli Junior Kroupi abrió el marcador con un remate en el segundo palo que rápidamente fue anulado por fuera de juego.

Asentados los 'Cherries', al City le hizo falta tres pases para desencadenar su victoria. Nico González elevó la pelota al centro del campo, Rayan Cherki buscó en profundidad a Haaland con un cabezazo y el noruego echó a correr. Truffert no pudo frenarle y en el mano a mano Petrovic poco pudo hacer. Lo celebró como si fuera un robot.

Y el gol no apagó al Bournemouth, que ocho minutos después logró el empate en el que quizás ha sido el primer fallo de Gianluigi Donnarumma desde que llegó a la portería del City. El italiano no despejó bien con el puño un córner y Tyler Adams pescó la pelota en el área pequeña para hacer su primer gol con la camiseta del Bournemouth.

¿Se complicaba el partido para los de Pep Guardiola? No había problema, Haaland relució de nuevo. Otra vez fue Cherki el que le lanzó con un pase entre los centrales y otra vez la conducción del noruego le dio una ventaja difícil de solventar. Optó ahora por regatear en vez de por disparar directo, se fue por velocidad de Petrovic y a puerta vacía hizo su doblete. 26 goles entre el City y la selección noruega y solo es 2 de noviembre.

Pese a los dos mazazos, el Bournemouth no se dejó ir y ya en la segunda mitad tuvo oportunidades para al menos empatar. Donnarumma se rehizo con una gran parada a Kroupi y Nico O'Reilly se encargó de rematar el trabajo.

A media hora para el final, O'Reilly se internó en el área y los defensas se abrieron a su paso, esperando un pase hacia Haaland, que buscaba el 'hat trick'. Al verse con hueco probó suerte y su disparo pasó entre las piernas de un defensor y no permitió a Petrovic reaccionar a tiempo.

Lamine Yamal toma su primera decisión tras romper con Nicki Nicole; Piqué y Shakira fueron impactados: "Está maldita"

En los últimos minutos, Guardiola aprovechó para dar descanso a Haaland y para recuperar a Rodrigo Hernández, que volvió a vestirse de corto un mes después de la lesión en los isquiotibiales que le ha hecho perderse cuatro encuentros con el City y dos con la selección española.

Partido resuelto y el Manchester City vuelve a ganar en Premier después del tropiezo la semana pasada en Villa Park. Este resultado le permite escalar hasta la segunda posición y convertirse en el principal perseguidores del Arsenal, que tiene seis puntos de ventaja, actualmente no tiene rival en Inglaterra y es líder solitario.

El Bournemouth se mantiene en posiciones de Champions League y ocupa la cuarta posición con 18 unidades, solo una menos que el City.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Premier League
|
tabla de posiciones
|
Manchester City
|
Arsenal
|