Haaland lidera al Manchester City, pero Arsenal no tiene rival en Inglaterra: así va la tabla de posiciones de la Premier League

En los últimos minutos, Guardiola aprovechó para dar descanso a Haaland y para recuperar a Rodrigo Hernández, que volvió a vestirse de corto un mes después de la lesión en los isquiotibiales que le ha hecho perderse cuatro encuentros con el City y dos con la selección española.Partido resuelto y el Manchester City vuelve a ganar en Premier después del tropiezo la semana pasada en Villa Park. Este resultado le permite escalar hasta la segunda posición y convertirse en el principal perseguidores del Arsenal, que tiene seis puntos de ventaja, actualmente no tiene rival en Inglaterra y es líder solitario.El Bournemouth se mantiene en posiciones de Champions League y ocupa la cuarta posición con 18 unidades, solo una menos que el City.