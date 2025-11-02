Javier López enciende las alarmas por lesión de Luis Vega y le pone el pecho a las críticas: "sé que todo mundo está enfadadísimo"

El Motagua cumplió el pronóstico al derrotar <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-victoria-escala-clasificacion-liga-nacional-honduras-BL28017457" target="_blank">al Victoria por 2-1</a></b> en la fecha 17 del torneo Apertura luego de la dolorosa eliminación en Copa Centroamericana 2025 contra Cartaginés que evitó su participación en la Concacaf Champions League.<b>Javier López</b>, técnico español del Motagua, es optimista de lo que viene, defiende a sus jugadores ante los duros señalamientos que han recibido desde todos los sectores y lo que promete es trabajar más fuerte.