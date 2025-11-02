Javier López enciende las alarmas por lesión de Luis Vega y le pone el pecho a las críticas: "sé que todo mundo está enfadadísimo"

Javier López , técnico español del Motagua, es optimista de lo que viene, defiende a sus jugadores ante los duros señalamientos que han recibido desde todos los sectores y lo que promete es trabajar más fuerte.

El Motagua cumplió el pronóstico al derrotar al Victoria por 2-1 en la fecha 17 del torneo Apertura luego de la dolorosa eliminación en Copa Centroamericana 2025 contra Cartaginés que evitó su participación en la Concacaf Champions League.

Antes las críticas fuertes por la caída ante Cartaginés, el estratega acepta responsabilidad, pero confía ciegamente en sus dirigidos y lavar la cara en lo que resta del campeonato.

“Yo creo que mis jugadores en este momento, yo sé que todo mundo está enfadadísimo, merece la consideración de pensar que en un contexto de poder estar todos y poder entrenar mejor nos va a ir bien y es lo que pienso. Estoy pensando en como hacer, merece una consideración, lo tengo claro y nos va a venir bien esta semana para trabajar; yo creo en ellos, se lo digo a diario, es momento de que entrenen bien y trabajen bien”, sostuvo.

“Para nosotros era muy importante este partido, el ganar, creo que lo merecimos porque tanto en la primera parte creamos muchas ocasiones y tuvimos muchas situaciones de gol y es cierto que al final tuvimos un poco de sufrimiento”, valoró el técnico.

Javier López resaltó que fue una gran labor la que realizaron porque necesitan ganar y no quedarse rezagado en el torneo Apertura, ahora están quintos con 22 puntos en el certamen.

“Quiero valorar el partido, en el primer tiempo estuvimos fenomenal y la segunda también pero ellos tuvieron una y la aprovecharon cuando estuvimos con 10. En el tema de (Óscar) Discua esperamos que en siete u ocho días pueda empezar a entrenar, es un jugador importante para nosotros por la posición en la que ocupa y el equilibrio que nos dio en el principio cuando llegué”, resaltó.

Y además se refirió a la ausencia de Luis Vega, el central no vio acción ante Victoria por lesión, no fue convocado y tiene preocupación por lo que presenta, fue corto al referirse, pero se encienden las alarmas pensando en su presencia en el cierre de la eliminatoria de Concacaf con la Selección de Honduras ante Nicaragua y Costa Rica del 13 y 18 de noviembre.

"Esperamos que no sea nada grave lo de Luis, porque es un hombre de Selección, mis oraciones para él”, dijo el estratega en la conferencia de prensa. El zaguero de 23 años no fue convocado y estaba arrastrando problemas en su rodilla derecha desde el pasado sábado cuando enfrentaron a Marathón y vio acción 76 minutos ante Cartaginés.