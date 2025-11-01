¡Escándalo arbitral en Honduras! Ramiro Rocca anota con la mano en el Juticalpa - Real España y dan como válida la anotación

Un insólito y terrible error arbitral se hizo presente la tarde-noche de este sábado en la Liga Nacional de Honduras en el duelo Juticalpa FC vs Real España correspondiente a la jornada 17 de la primera división del fútbol hondureño.

Y es que a los 62 minutos del juego realizado en el estadio Juan Ramón Brevé, el conjunto local lo estaba perdiendo 1-2 y de forma escandalosa pudo empatarlo con una anotación que jamás debió de haber sido validado.

El experimentado delantero argentino Ramiro Rocca, exjugador de la máquina, dentro del área chica recibió un centro desde la banda derecha por parte de Luis Hurtado e increíblemente mandó la pelota al fondo de las redes claramente con la mano.

Lo más insólito y escandaloso es que la cuarteta arbitral encabezada por el mundialista Said Martínez ignoró que Rocca la empujó claramente de forma indebida.

Inmediatamente el cuerpo técnico y plantilla de jugadores del Real España evidenció su justa molestia y le reclamó de forma airada a todos los encargados de impartir justicia en el partido.

El juez asistente Christian Ramírez fue el máximo culpable ya que estaba en una buena posición y sorprendentemente no le comunicó a Said que Ramiro había anotado con la mano.

Cabe señalar que en su momento la Liga Nacional de Honduras informó que esperaban el arribo del VAR para los juegos de la primera división del balompié hondureño, sin embargo, a estas alturas se sigue jugando sin la ayuda de la tecnología.