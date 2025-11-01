¡Escándalo arbitral en Honduras! Ramiro Rocca anota con la mano en el Juticalpa - Real España y dan como válida la anotación

Un insólito y terrible error arbitral se hizo presente la tarde-noche de este sábado en la<b> Liga Nacional de Honduras </b>en el duelo <b>Juticalpa FC vs Real España </b>correspondiente a la jornada 17 de la primera división del fútbol hondureño.Y es que a los 62 minutos del juego realizado en el estadio Juan Ramón Brevé, el conjunto local lo estaba perdiendo 1-2 y de forma escandalosa pudo empatarlo con una anotación que jamás debió de haber sido validado.El experimentado delantero argentino<b> Ramiro Rocca</b>, exjugador de la máquina, dentro del área chica recibió un centro desde la banda derecha por parte de<b> Luis Hurtado </b>e increíblemente mandó la pelota al fondo de las redes claramente con la mano.Lo más insólito y escandaloso es que la cuarteta arbitral encabezada por el mundialista <b>Said Martíne</b>z ignoró que Rocca la empujó claramente de forma indebida.Inmediatamente el cuerpo técnico y plantilla de jugadores del <b>Real España</b> evidenció su justa molestia y le reclamó de forma airada a todos los encargados de impartir justicia en el partido.El juez asistente <b>Christian Ramírez </b>fue el máximo culpable ya que estaba en una buena posición y sorprendentemente no le comunicó a Said que Ramiro había anotado con la mano.Cabe señalar que en su momento la <b>Liga Nacional de Honduras</b> informó que esperaban el arribo del <b>VAR </b>para los juegos de la primera división del balompié hondureño, sin embargo, a estas alturas se sigue jugando sin la ayuda de la tecnología.